Вакакнсії для українців без досвіду роботи під час війни

У червні ринок праці в Україні трохи ожив, однак кількість вакансій менша, ніж претендентів на роботу. Тисячі громадян стали безробітними. Ще частині з них знизили зарплати, або відправили у відпустку за власний кошт. Однак не все так погано. Якщо у вас є бажання працювати, то можна влаштуватися на одну із затребуваних вакансій та отримувати від 20 000 грн на місяць.

Відповідно до запропонованих вакансій на порталі work.ua, стає видно, кому і на яких посадах у воєнний час пропонують зарплатню 20 тис. грн і більше.

Зокрема, без досвіду роботи можна влаштуватися ріелтором. До обов'язків входить підбір об'єктів нерухомості в базі даних, проведення переговорів з клієнтами та організація переглядів. Компанії можуть взяти людину, яка раніше не працювала у цій сфері, і обіцяють їй зарплату від 20 тис. грн до 75 тис. грн, залежно від кількості угод.

Також без досвіду, але з гарною оплатою праці можна працювати водієм таксі. Потрібно обов'язково потрібно мати посвідчення водія категорії "В". Авто вам може надати компанія. Залежно від кількості робочих годин на місяць можна заробляти від 25 тис. грн до 40 тис. грн.

Менеджери по роботі з клієнтами також отримують від 25 000 грн на місяць. Найчастіше це робота в кол-центрі, де потрібно консультувати клієнтів та вести електронні звіти за результатами своєї роботи. Зі знанням англійської чи іншої іноземної мови рівень зарплати буде вищим.

Від 22 тис. грн на місяць пропонують викладачам акторської майстерності. Зокрема є вакансія, де потрібно від потенційного викладача записувати відео на YouTube канал для підлітків від 16 до 20 років. Досвід роботи не має значення, головне, що ви вмієте робити.

Раніше повідомлялося, які вакансії під час війни стали найменш оплачуваними в Україні.