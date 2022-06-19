Потрібно дати роботу тим українським біженцям, хто хоче її отримати – міністр юстиції Швейцарії

Поки що ж із 31 тисячі працездатних біженців роботу змогли знайти близько 1500, інформує ZN.ua.

Потрібно дати роботу тим українським біженцям, хто хоче її отримати – міністр юстиції Швейцарії
© Ковальчук Віктор / УНІАН

Міністр юстиції Швейцарії Карін Келлер-Суттер провела днями черговий раунд консультацій з роботодавцями та кантонами на тему активізації зусиль із трудової інтеграції українських біженців, повідомляє swissinfo.ch.

Міністр зазначила, що не кожен український біженець захоче залишитись у Швейцарії на довгострокову перспективу, але треба докласти всіх зусиль, щоб дати роботу тим, хто хоче її отримати. І саме тому швейцарський уряд виділяє по 3000 швейцарських франків/долларів на кожного біженця з метою відвідування ними мовних курсів.

Уточнимо, що з 57 000 біженців, які прибули до Швейцарії з України, 31 000 осіб перебувають у працездатному віці. На даний момент кантони видали не менше ніж 1500 дозволів на роботу.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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