Допомога з безробіття українцям у Польщі: як зареєструватися в центрі зайнятості та отримувати виплати

Статус безробітного у Польщі дає українським біженцям право на отримання гранту, що покриває вартість навчання майбутній професії, а також безкоштовне право на відвідування різних курсів. Отримавши статус біженця, можна також отримувати виплати по безробіттю.

Крім того, зареєструвавшись у центрі зайнятості, можна отримати страхування NFZ, яке покриватиме держава та поширюватиметься на дитину, яка ще навчається у школі чи університеті та має менше 26 років. Батьки, що самостійно виховують дітей, можуть претендувати на виплати з догляду за дітьми до 7 років.

Статус безробітного надається у той день, коли людина реєструється в управлінні праці. Втратити статус безробітного можна, якщо не дотримуватись зобов'язань або якщо офіційно отримати роботу.

Українці можуть зареєструватися як безробітні двома способами:

1.Особисто прийти до центру зайнятості за місцем проживання та заповнити Бланк даних, необхідних для реєстрації безробітних та осіб, які шукають роботу. Для реєстрації слід мати з собою номер банківського рахунку та оригінал паспорту, номери PESEL, свідоцтва про народження чи паспорти дітей, номери PESEL дітей.

2. Подати документи в електронному вигляді на веб-сайті Управління праці. До електронної заяви слід додати скани всіх документів, необхідних для реєстрації. Разом із бланком даних слід підписати заяву, де потрібно дати згоду на участь у дослідженні ринку праці та обробку персональних даних.

Іноземець у Польщі може претендувати на допомогу по безробіттю, якщо має:

статус біженця або дозвіл на проживання з гуманітарних причин;

карта постійного побуту;

дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС;

робоча віза (за умови, що він безперервно працював у Польщі півроку та більше);

тимчасовий дозвіл на перебування та роботу, що потребує високої кваліфікації;

дозвіл на тимчасове перебування для члена сім'ї польського громадянина або штамп у паспорті, що підтверджує надання документів на його отримання.

Розмір виплат за безробіттям залежить від стажу роботи. Так, людина з досвідом до 5 років має право на допомогу у розмірі 80% від базової. Той, хто працював від 5 до 20 років, отримає повну компенсацію – 100%. Безробітний зі стажем понад 20 років отримуватиме 120% від базової допомоги. З червня 2021 року середній розмір допомоги з безробіття становить 1 240,80 злотих.

Раніше повідомлялося, як зареєструватися в Центрі зайнятості в Німеччині, і яку допомогу платять українським біженцям.