Німеччина запровадить додаткові заходи для економії газу через скорочення поставок з РФ

Федеральна влада країни виділить мільярдне фінансування на вказані цілі, інформує ZN.ua.

Через скорочення постачання газу з РФ Німеччина планує запровадити додаткові заходи економії, заявив віцеканцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек, повідомляє DW.

Зокрема, країна планує скоротити використання газу у промисловості та для виробництва електроенергії, а заповнення сховищ, навпаки, – прискорити. Федеральна влада Німеччини виділить мільярдне фінансування на ці цілі. Також планується залучення більшої кількості вугільних електростанцій.

«Очевидно, що стратегія президента РФ Владіміра Путіна полягає в тому, щоб вселити в нас невпевненість, призвести до зростання цін і розколоти нас», - наголосив Хабек.

Для забезпечення заповнення сховищ уряд Німеччини найближчим часом збирається надати додаткову кредитну лінію на 15 млрд євро через державний банк KfW. Виділення коштів обговорювалося із Міністерством фінансів країни.

Крім того, промислові споживачі, які зможуть скоротити використання газу, отримають компенсацію.

У середині червня російський «Газпром» суттєво скоротив постачання газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік».

До цього, 14 червня, «Газпром» заявив, що знизить постачання до Німеччини більш ніж на 40 відсотків. Йшлося лише про 100 млн кубометрів на добу - замість звичайного обсягу 167 млн ??кубометрів.

Пізніше про скорочення обсягів постачання газу з РФ повідомили також Чехія, Австрія, Італія та Франція.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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