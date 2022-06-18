СБУ заарештували заступника київського БТІ та голову ІТ-компанії за крадіжку 10 млн гривень

Служба Безпеки України внаслідок слідчо-оперативних викрили у Києві схему присвоєння бюджетних коштів, виділених на цифрову трансформацію у сфері обліку нерухомого майна, повідомили у СБУ .

Встановлено, що незаконну діяльність організувало керівництво Київського міського бюро технічної інвентаризації спільно із представниками афілійованої ІТ-компанії. Чиновники створили штучні умови для перемоги у тендері на цифрову адаптацію облікових систем БТІ на загальну суму 30 млн. грн.

При цьому чиновники заздалегідь завищили кошторис відповідних послуг та вивели частину грошей через конвертаційний центр на банківські рахунки підконтрольних комерційних структур.

Під час обшуків на комунальному підприємстві, офісі приватної компанії та місцях проживання організаторів правоохоронці виявили: печатки та документи понад 30 фіктивних фірм, а також документацію, серверне обладнання, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорну бухгалтерію.