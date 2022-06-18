СБУ заарештували заступника київського БТІ та голову ІТ-компанії за крадіжку 10 млн гривень

За висновками судово-економічної експертизи, учасники угоди розікрали майже 10 млн грн, інформує ZN.ua.

СБУ заарештували заступника київського БТІ та голову ІТ-компанії за крадіжку 10 млн гривень

Служба Безпеки України внаслідок слідчо-оперативних викрили у Києві схему присвоєння бюджетних коштів, виділених на цифрову трансформацію у сфері обліку нерухомого майна, повідомили у СБУ.

Встановлено, що незаконну діяльність організувало керівництво Київського міського бюро технічної інвентаризації спільно із представниками афілійованої ІТ-компанії. Чиновники створили штучні умови для перемоги у тендері на цифрову адаптацію облікових систем БТІ на загальну суму 30 млн. грн.

При цьому чиновники заздалегідь завищили кошторис відповідних послуг та вивели частину грошей через конвертаційний центр на банківські рахунки підконтрольних комерційних структур.

Під час обшуків на комунальному підприємстві, офісі приватної компанії та місцях проживання організаторів правоохоронці виявили: печатки та документи понад 30 фіктивних фірм, а також документацію, серверне обладнання, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорну бухгалтерію.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
Ставки по депозитам в Украине начали повышатьСтавки по депозитам в Украине начали повышать
Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"
Цены на жилье стремительно вырастут после войныЦены на жилье стремительно вырастут после войны
Проблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоекПроблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоек
Страховой стаж: в ПФУ рассказали, кому из работающих украинцев его не засчитаютСтраховой стаж: в ПФУ рассказали, кому из работающих украинцев его не засчитают
Блок рекламы


Похожие новости
Деньги на бизнес ветеранов и их родственников: что нужно, чтобы получить 20 тысяч гривеньДеньги на бизнес ветеранов и их родственников: что нужно, чтобы получить 20 тысяч гривень
ГБР взялось за оценщиков «Большевика»: сбросили с стоимости 1 млрд гривеньГБР взялось за оценщиков «Большевика»: сбросили с стоимости 1 млрд гривень
Минфин разместил военные облигации на 7,1 млрд гривеньМинфин разместил военные облигации на 7,1 млрд гривень
Несмотря на войну, в Украине запустили энергообъект стоимостью полмиллиарда гривеньНесмотря на войну, в Украине запустили энергообъект стоимостью полмиллиарда гривень
СКМ уплатил налоги вперед на сумму 1 миллиард гривеньСКМ уплатил налоги вперед на сумму 1 миллиард гривень
Советник по приватизации определил стартовую цену "Президент-Отеля" в 390 млн гривеньСоветник по приватизации определил стартовую цену "Президент-Отеля" в 390 млн гривень
1 февраля в Украине продали облигаций почти на 214 миллионов гривень1 февраля в Украине продали облигаций почти на 214 миллионов гривень
Украинцы, сделавшие бустерную прививку, получат еще по 500 гривень, - ЗеленскийУкраинцы, сделавшие бустерную прививку, получат еще по 500 гривень, - Зеленский
"Тысяча за вакцинацию": украинцы уже потратили более 1,3 млрд.гривень"Тысяча за вакцинацию": украинцы уже потратили более 1,3 млрд.гривень
В Хмельницкой области контрактник с отцом похитили запчастей к бронетехнике на 1 млн гривень
Последние новости
Подгружаем последние новости