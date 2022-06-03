В магазинах РФ в несколько раз подорожали товары. В целом в стране заметно подорожание даже на базовые продукты. Многие популярные продовольственные товары оказались в британских магазинах дешевле, чем в роSSийских.

К такому выводу пришли аналитики портала Agrotrend.ru, сопоставив данные Росстата и Управления национальной статистики Великобритании по динамике роста цен на продовольственные товары, информирует Апостроф .