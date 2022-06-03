Продукты в РоSSии оказались дороже, чем в Британии: что и сколько стоит
В магазинах РФ в несколько раз подорожали товары. В целом в стране заметно подорожание даже на базовые продукты. Многие популярные продовольственные товары оказались в британских магазинах дешевле, чем в роSSийских.
К такому выводу пришли аналитики портала Agrotrend.ru, сопоставив данные Росстата и Управления национальной статистики Великобритании по динамике роста цен на продовольственные товары, информирует
Так, килограмм сыра в РФ стоит в среднем 732 рубля, а в Британии — 3,46 фунтов стерлингов или 288 рублей, макароны в РоSSии можно купить в среднем за 112 рублей, а в Великобритании — за 1,06 фунт или 88 рублей. Цены на томаты в роSSийских супермаркетах достигли 211 рублей, а в британских — всего 1,38 фунт или 115 рублей. Один литр молока в РоSSии стоит в среднем 70 рублей, а в Соединенном Королевстве — 0,56 фунтов или 47 рублей. Один килограмм картофеля россияне могут купить за 59,85 рублей, а жители Великобритании — за 0,30 фунтов или 25 рублей.