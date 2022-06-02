Турецкие акции в 2022 году опередили все рынки мира — Bloomberg

Турецкие акции опередили по темпам роста остальные мировые рынки акций в пересчете на местную валюту в 2022 году. Это произошло на фоне популярности активов у турецких инвесторов, которые ищут в них защиту от стремительного роста инфляции. Об этом сообщает Bloomberg.

Турецкие акции в 2022 году опередили все рынки мира — Bloomberg
Фото: rynek-lotniczy.pl

Рост акций

Индекс Borsa Istanbul 30, включающий акции компаний — голубых фишек турецкого рынка, в 2022 году вырос на 39%.

Индекс Borsa Istanbul 100 — эталонный индекс Турции — вырос на 37%.

Взлет инфляции до 70% в сочетании с паузой в повышении процентных ставок способствовал значительному росту акций таких компаний, как Turkish Airlines, подорожавших на 145% с начала января, и сталелитейной компании Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS, которая выросла почти на 40%.

«Не так много вариантов, куда можно направить турецкие деньги. Инвесторы не могут игнорировать турецкие акции, если хотят защитить свои сбережения от инфляции», — сказал управляющий деньгами в стамбульской компании Strateji Portfoy Бурак Четинчекер.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешнеСеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешне
Квартиры в Украине подешевели: прогноз аналитикаКвартиры в Украине подешевели: прогноз аналитика
Помощь по безработице украинцам в Германии: размер выплат с 1 июняПомощь по безработице украинцам в Германии: размер выплат с 1 июня
АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в УкраинеАТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине
Сжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырьеСжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырье
Блок рекламы


Похожие новости
Аренда жилья в Карпатах летом 2022: ценыАренда жилья в Карпатах летом 2022: цены
Бюджет на 2022 год увеличен на рекордную сумму: на что направят средстваБюджет на 2022 год увеличен на рекордную сумму: на что направят средства
РоSSиянам разрешат покупать недвижимость в Европе из-за принципиальной позиции Кипра — BloombergРоSSиянам разрешат покупать недвижимость в Европе из-за принципиальной позиции Кипра — Bloomberg
РоSSия заплатила по облигациям, но деньги не пришли на счета инвесторов. Обратный отсчет до дефолта начался – BloombergРоSSия заплатила по облигациям, но деньги не пришли на счета инвесторов. Обратный отсчет до дефолта начался – Bloomberg
Страны Азии впервые обогнали Европу по объемам закупаемой в РоSSии нефти — BloombergСтраны Азии впервые обогнали Европу по объемам закупаемой в РоSSии нефти — Bloomberg
ЕС договаривается с Израилем о поставках газа через Египет — BloombergЕС договаривается с Израилем о поставках газа через Египет — Bloomberg
Citigroup советует покупать акции Европы и развивающихся рынковCitigroup советует покупать акции Европы и развивающихся рынков
Миллиардер Рэй Далио: «Наличные — это мусор. Акции — еще более рискованное вложение»Миллиардер Рэй Далио: «Наличные — это мусор. Акции — еще более рискованное вложение»
Черешня в Украине продается дешевле, чем в прошлом годуЧерешня в Украине продается дешевле, чем в прошлом году
Недвижимость в Черногории: цены в 2022 годуНедвижимость в Черногории: цены в 2022 году
Последние новости
Подгружаем последние новости