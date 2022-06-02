Турецкие акции в 2022 году опередили все рынки мира — Bloomberg

Турецкие акции опередили по темпам роста остальные мировые рынки акций в пересчете на местную валюту в 2022 году. Это произошло на фоне популярности активов у турецких инвесторов, которые ищут в них защиту от стремительного роста инфляции. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: rynek-lotniczy.pl

Рост акций

Индекс Borsa Istanbul 30, включающий акции компаний — голубых фишек турецкого рынка, в 2022 году вырос на 39%.

Индекс Borsa Istanbul 100 — эталонный индекс Турции — вырос на 37%.

Взлет инфляции до 70% в сочетании с паузой в повышении процентных ставок способствовал значительному росту акций таких компаний, как Turkish Airlines, подорожавших на 145% с начала января, и сталелитейной компании Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS, которая выросла почти на 40%.

«Не так много вариантов, куда можно направить турецкие деньги. Инвесторы не могут игнорировать турецкие акции, если хотят защитить свои сбережения от инфляции», — сказал управляющий деньгами в стамбульской компании Strateji Portfoy Бурак Четинчекер.