С начала войны в Украине зарегистрировали более 28 тыс. ФОПов и 4,5 тыс. новых компаний

Все больше людей ищет работу, в то же время стало больше и регистраций новых компаний. Об этом свидетельствуют данные «Опендатабот», который анализировал работу бизнеса за три месяца войны.

С начала войны в Украине зарегистрировали более 28 тыс. ФОПов и 4,5 тыс. новых компаний
фото: twitter.com

Работа

Сейчас на Work.ua размещено 18 объявлений о поиске работников. Это более чем в 3 раза больше, чем было в первые недели после начала войны.

По данным сервиса поиска работы для ІТ-специалистов Djinni, за первый месяц войны количество вакансий существенно сократилось, но сейчас начинает восстанавливаться, хотя и не так стремительно, как количество специалистов в поиске работы. Сейчас на сайте размещено 47?284 резюме. В то же время количество вакансий растет не так стремительно и все еще значительно меньше количества заинтересованных в работе — 15?339.

По данным зарубежных сервисов поиска работы Jooble, количество вакансий за последний месяц постепенно уменьшается. Сейчас на сайте размещено 32?720 объявлений о поиске работников. Это в 1,3 раза больше, чем было в первые недели после войны, и почти вдвое меньше, чем было в конце февраля (61?563).

По данным OLX Работа, хотя количество вакансий на рабочие специальности выросло до 32?855, это все еще почти вдвое меньше, чем в последнюю довоенную неделю. Кроме того, предложений работы все еще втрое меньше количества тех, кто отозвался — их 99?541.

Бизнес

Число новых бизнесов стабильно растет. Всего с начала войны в Украине зарегистрировано 28?442 ФОПов и 4?584 новые компании. В первые недели войны Единый госреестр (ЕГР) не работал — новые бизнесы не регистрировались. С момента открытия реестра количество новых компаний и ФОПов стало расти.

По данным украинской компании по автоматизации заведений Poster POS, по сравнению с последней довоенной неделей сейчас в Украине работает 68% заведений питания, генерирующих 70% прибыли.

Количество заказов такси, по данным сервиса Бонд, восстановилось лишь на треть от довоенных показателей — 37%.

По данным Хорошоп, количество продаж товаров на онлайн-площадках выросло до 85% от довоенных показателей. Для сравнения: в первые дни войны продажи упали до 7%.

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