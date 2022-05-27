Безработица в Украине: как получить пособие во время войны

Миллионы жителей Украины остались без дохода из-за роSSийской агрессии. Власти урегулировали порядок назначения и выплат пособий. Безработные могут получить статус и социальную выплату благодаря внесению изменений в соответствующий закон.

Безработица в Украине: как получить пособие, и какие суммы положены во время войны

Украинцам, которые лишились работы во время войны, нужно обратиться в центр занятости и подать заявление на получение статуса безработного. Это можно сделать при непосредственном обращении, через приложение "Дия" и в телефонном режиме. После окончания военного положения, гражданин должен на протяжении 30 дней подать в центр занятости оригиналы таких документов:

  • документа об образовании или его дубликат;
  • трудовой книжки;
  • военно-учетного документа для лиц, которые уволились из срочной военной службы.

В 2022 году максимальный размер пособия по безработице составляет: 9 924 гривен с 1 января, 10 400 гривен – с 1 июля и 10 736 гривен - с 1 декабря.

Безработица в Украине: как получить пособие, и какие суммы положены во время войны

Государство предоставляет выплаты в зависимости от продолжительности безработицы. В первые 90 календарных дней это полная сумма, в следующие 90 дней – 80% от нее и в дальнейшем – 70%.

Максимальный размер пособия не должен превышать четырехкратного размера прожиточного минимума. При этом максимальный размер выплат по безработице во время военного положения не может быть больше 150% минимальной зарплаты. В текущем году это 9750 гривен. Если безработный покинул территорию Украины, он теряет право на выплаты.

Напомним, в каких регионах Украины наибольшее количество вакансий и самые высокие зарплаты.


Ловіцька Леся, Тудей

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