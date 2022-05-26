Нацбанк запретил реструктуризацию валютных кредитов путем перевода в гривну

Запрет не касается только кредитов, выдаваемых финучреждениям, информирует ZN.ua.

Нацбанк запретил реструктуризацию валютных кредитов путем перевода в гривну
© Андрей Товстыженко, ZN.UA

Национальный банк запретил реструктуризацию валютных кредитов путем перевода их в гривневые для всех заемщиков, кроме финучреждений. Соответствующее решение было закреплено постановлением Нацбанка №102 от 20 мая.

Указанным постановлением внесены изменения в постановление НБУ №18 от 24 февраля, которое дополнено пунктом 193 согласно которому банкам запрещается:

  • осуществлять реструктуризацию задолженности по кредитным договорам, заключенным ими с клиентами-заемщиками (кроме банков), путем изменения валюты исполнения обязательства по банковскому кредиту из иностранной валюты на гривну.
  • предоставлять кредиты в национальной валюте с целью погашения клиентом-заемщиком банковских кредитов в иностранной валюте (включая проценты и другие платежи по кредитному договору в иностранной валюте).

Следовательно, банкам запрещено переводить долларовые кредиты клиентов (кроме банков) в гривну.

Как известно, в 2021 году Верховная Рада приняла закон, предусматривавший конвертацию валютных кредитов в гривну.

Закон предусматривал, что после реструктуризации кредит должен быть погашен в течение 10 лет, проценты по таким реструктурированным кредитам уплачиваются по рыночной ставке в национальной валюте. Такое право, согласно закону, получили заемщики, не имевшие по состоянию на 2014 год просроченной задолженности.

По материалам: Нацбанк Украины /

Лия Ильченко, ZN.ua

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