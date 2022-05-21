США окажет помощь Украине на $40 млрд: на что пойдут деньги

В субботу, 22 мая, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине 40 миллиардов долларов. Большая часть из денег пойдет в Фонд экономической поддержи и на оружие.

"Апостроф" сообщает на что пойдут 40 млн долларов помощи от США, информирует Апостроф.

13,8 млрд долларов пойдет Госдепартаменту, основная часть этих денег отправят Фонду экономической поддержки, в знак помощи правительству Украины продолжать свою работу.

11 млрд долларов выделено на военное и защитное вооружение и снаряжение, которое американский президент будет отправлять Украине в экстренном порядке, т. е. без согласия Конгресса.

8,7 млрд долларов пойдут на заполнение запасов оружия, которое передали ВСУ.

6 млрд долларов также отправят ВСУ в виде оружия, разведывательной поддержки, подготовки и другой военной помощи по безопасности.

4,4 млрд долларов от Джо Байдена вложатся в поставку продовольствия Украине и другим странам.

Оставшиеся 3,9 млрд долларов нужны для финансирования операции Европейского командования, в частности разведывательную поддержку.


Екатерина Глянько, Апостроф

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