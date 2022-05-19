Цены на сахар в Украине продолжают расти

Цены на сахар в Украине стремительно растут, несмотря на то, что этот продукт входит в перечень регулируемых государством товаров. По состоянию на 19 мая, килограмм сахара в украинских супермаркетах в среднем стоит 26,93 грн.

Для сравнения, в апреле сахар стоил в среднем 26,50 грн за кг. Разница в цене небольшая, но чем дальше, тем больше продукт будет дорожать.

Сравнивая цены в самых крупных сетях супермаркетов Ашан, Metro и Varus, видим, что дороже всего сахар продают в Ашане - 27,20 грн за кг. В Metro сахар на сегодняшний день стоит 26,90 за кг, а в Varus - 26,70 за кг.

По состоянию на 19 мая 2021 года цена на сахар достигла 25,05 грн. После этого стоимость продукта постепенно повышается, прибавив за год в цене 1,90 грн.

Ожидается, что через месяц, когда начнутся заготовки ягод на зиму, цены на сахар еще больше поползут вверх. На фоне войны объемы консервации в этом году уменьшатся, но люди все равно будут делать какие-то запасы и закупать ягоды и фрукты, а вместе с ними и сахар.

Ранее сообщалось, что в Украине резко выросли цены на мясо в мае.