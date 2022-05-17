Украинцы в Канаде: сколько стоят жилье, продукты и транспорт

Канада спустя два месяца войны упростила процедуру получения виз для украинцев, и многие беженцы переехали в эту страну. Жизнь в Канаде в разы дороже, чем в Украине. Без учета стоимости аренды жилья, общая стоимость проживания в Канаде для двух человек на один месяц составляет примерно 1245 долларов (ориентировочно 36,4 тыс. грн).

Жилье в Канаде - это самая большая часть расходов. Если украинские беженцы не захотят жить у своих спонсоров, то снимать квартиру они вряд ли себе позволят. Средние цены на аренду 1-к квартиры не в столице Канады обойдется в переводе на гривны в среднем в 20 тыс. грн. Аренда двухкомнатных и трехкомнатных квартир будет стоить от 32 тыс. грн. В Оттаве минимальная аренда жилья обойдется в 800 долларов (от 23,4 тыс. грн). За коммунальные услуги в месяц придется отдать еще в среднем 2,9 тыс. грн.

Продукты в Канаде местами вдвое дороже, чем в Украине. Так, литр молока стоит здесь 46 грн, буханка белого хлеба - 60 грн, килограмм куриного филе - 273 грн, килограмм яблок - 83 грн, картофеля - 52 грн. Чашка капучино в канадском кафе обойдется в среднем в 82 грн, а обед в недорогом ресторане на одного будет стоить в среднем 321 грн.

Что касается цен на общественный транспорт, то единоразовый билет на автобус обойдется в 66,5 грн, а проездной в месяц будет стоить 1,9 тыс. грн. За такси при посадке нужно заплатить ориентировочно 75 грн, и потом за каждый следующий километр – 38,61 грн.

Ранее сообщалось, сколько украинским беженцам стоит месяц жизни в Великобритании.