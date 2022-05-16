Иран утверждает, что может удвоить экспорт нефти, если на нее будет спрос
Иран может удвоить экспорт нефти, если на нее будет достаточный спрос. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова Мохсена Ходжастехмера, управляющего директора National Iranian Oil Co, передает ЭП.
Иран «приложит максимум усилий, чтобы вернуть свою долю рынка сырой нефти и своих клиентов», — заявил он.
Хотя Иран не публикует данные по добыче и экспорту нефти, по оценкам аналитиков, он продает до 1 миллиона баррелей в день. План правительственного бюджета предусматривает ежедневную продажу 1,4 миллиона баррелей в год до марта 2023 года.
Подсанкционный режим
Экспорт иранской нефти был ограничен после того, как экспрезидент США Дональд Трамп в одностороннем порядке отказался от ядерного соглашения с Ираном в 2018 году, которое сдерживало ядерную деятельность страны в обмен на экономическую помощь, в частности — критически важные продажи нефти.
На этой неделе состоялись переговоры между Евросоюзом и Ираном о попытках возобновить соглашение — по словам представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, они прошли лучше, чем ожидалось.
Отдельно Ходжастехмер сказал, что компания в ближайшие месяцы подпишет соглашение с банками и местными производственными компаниями по разработке второй фазы северного и южного областей нефтяного месторождения Азадеган. Это крупнейшее месторождение, которое Иран делит с соседним Ираком, где по оценкам хранится 32 млрд баррелей нефти. Проект стоит $7,5 млрд.
Дефицит нефти
В этом году нефть подскочила более чем на 35% до примерно $105 за баррель, в основном из-за роSSийского вторжения. Европейский Союз рассматривает возможность официального запрета на импорт роSSийских энергоносителей в рамках шестого пакета санкций.
В то же время, Организация стран экспортеров нефти отказывается увеличивать добычу нефти ускоренными темпами. Как объяснил нефтяной министр Саудовской Аравии Принц Абдулазиз, ОПЕК+ не позволит «геополитике» влиять на свои решения.
На своей последней встрече 5 мая ОПЕК+ согласовал увеличение добычи всего на 432?000 баррелей в день на июнь. При этом картель не может добиться даже этого объема, ведь многие его участники не могут выполнить свои квоты.