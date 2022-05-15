Цены на клубнику в Украине упадут уже к концу мая

В Украине уже к концу мая неслыханно упадут цены на клубнику. Стоимость ягод может быть значительно ниже, чем в это же время в прошлом году. Уже сейчас на рынке ягод наблюдается тенденция к стремительному снижению цен.

В Украине прогнозируют рост цен на клубнику уже в мае

Такой прогноз дают аналитики портала EastFruit.

Так, по данным агрорынка, еще в конце предыдущей недели цены на клубнику, выращенную в пленочных теплицах, колебались в пределах 100-130 грн за килограмм. Однако уже с начала уходящей недели верхний предел стоимости клубники снизился до 100 гривен. А в некоторых местах ее можно приобрести и за 50. Таким образом, всего за несколько дней цены на клубнику упали на 36%. И, судя по всему, эта тенденция сохранится и в ближайшее время. Ведь уже со следующей недели на рынок выйдет клубника, выращенная под агроволокном. А ее себестоимость ниже, чем той, которая созревала в теплицах. Соответственно, отпускная цена ягоды неизбежно снизится.

В Украине прогнозируют рост цен на клубнику уже в мае
Кроме того, цены будет формировать также и спрос, а он в этом году ожидается значительно ниже прошлогоднего. Ведь из Украины из-за войны выехало около 5 миллионов граждан. И среди них – немало женщин с детьми, которые, собственно, и являются наиболее активными потребителями первых ягод. Так что ажиотажного спроса на них в этом сезоне не ожидается, и цены на клубнику, очевидно, будут ниже прошлогодних.

Но в то же время цены на овощи, особенно ранние, в этом году ожидаются довольно высокие. Ведь обычно ранние овощи поступают на рынки Украины из южных областей. А они сейчас находятся под оккупантами. Да и осенью ожидается дефицит томатов, перца, баклажанов и другие овощных культур, которые обычно везут к нам с юга.


Марченко Любов, Тудей

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