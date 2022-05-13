Как изменится трудовое законодательство: что нужно знать работникам и работодателям
Ожидается, что Украина отойдет от устаревших советских норм
Ключевое новшество принятого вчера за основу
Такой договорный режим устанавливается при условии, что работодатель не является юридическим лицом публичного права, а является субъектом малого или среднего бизнеса с количеством работников не более 250 человек, а также этот режим может применяться к трудовым отношениям, возникающим между работодателем и работником, заработная плата которого составляет более 8 минимальных заработных плат в месяц (на сегодняшний день это более 52 тысяч грн).
Согласно положениям проекта в пределах свободного трудового договора стороны по своему усмотрению регулируют свои отношения: относительно системы и режима оплаты, трудоустройства и увольнения, рабочего времени, продолжительности рабочей недели, отпуска и выходных и т.д.
Ведь в современном мире появились сотни новых креативных профессий, требующих особого режима организации и вознаграждения труда.
В то же время, этот у свободного трудового договора есть все необходимое для защиты работника — он должен обязательно содержать все гарантии для работника, предусмотренные международными конвенциями, а также существенные условия (место работы, дата, срок действия, условия оплаты труда).
Ожидается, что реализация данного законопроекта, наконец, приведет к модернизации архаического трудового законодательства в Украине, уходу от устаревших советских норм, приближению к мировым трендам ведущих экономик. Документ позволит рабочим и работодателям более гибко изменять условия сотрудничества, уменьшать расходы на администрирование, что в итоге позволит устанавливать лучшие условия труда. Они с взаимного согласия смогут заключать трудовые договоры, в которых сами будут определять большинство условий сотрудничества, что избавит их от необходимости оформления лишних десятков бумаг и уплаты архаических штрафов, а также позволит увеличить заработные платы работникам с гибкими условиями труда.
Пока эксперты признают критическими такие проблемы украинского трудового законодательства:
- устаревшая и сложная система нормирования и оплаты труда, нормирования и учета рабочего времени, предоставления отпусков и т.п.;
- несоответствие устаревших методов государственного регулирования трудовых отношений реалиям рыночной экономики;
- критическая забюрократизированность и сложность осуществления трудовых отношений для работодателей и работников, что отрицательно сказывается на динамике процессов хозяйствования и угнетает экономические стимулы;
- чрезмерная сложность действующих процедур учета кадров и массив кадровой документации, на ведение которого тратятся значительные объемы финансовых, временных и человеческих ресурсов;
- неоправданное давление на бизнес со стороны контролирующих органов и постоянные угрозы наложения санкций и штрафов за нарушение многочисленных бюрократических процедур, предусмотренных устаревшим законодательством о труде.
Законопроект решает перечисленные проблемы.