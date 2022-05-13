В США бейсбольный мяч с автографом Зеленского продали на аукционе за 50 тысяч долларов

Бейсбольный мяч с подписью Президента Украины Владимира Зеленского был продан на аукционе в США за 50 тысяч долларов. Об этом сообщает Sky News .

Лот был выставлен на благотворительных торгах RR Auction of Boston и, по словам организаторов, превзошел все их надежды. Вырученные от его продажи средства будут перечислены в организации, занимающиеся гуманитарной помощью для Украины.

Кроме того, в RR Auction of Boston сообщили, что дополнительно предоставят 15 тысяч долларов на нужды украинских беженцев, вынужденных покинуть дома, убегая от войны. Присоединился к благотворительной акции и Рэнди Каплан – продавец бейсбольного мяча с автографом Президента Украины. Он тоже внес свой вклад в помощь украинцам, однако сумма его пожертвования не разглашается.