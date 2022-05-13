В США бейсбольный мяч с автографом Зеленского продали на аукционе за 50 тысяч долларов

Все средства будут направлены на гуманитарную помощь Украине, информирует ZN.ua.

В США бейсбольный мяч с автографом Зеленского продали на аукционе за 50 тысяч долларов
© скриншот видео

Бейсбольный мяч с подписью Президента Украины Владимира Зеленского был продан на аукционе в США за 50 тысяч долларов. Об этом сообщает Sky News.

Лот был выставлен на благотворительных торгах RR Auction of Boston и, по словам организаторов, превзошел все их надежды. Вырученные от его продажи средства будут перечислены в организации, занимающиеся гуманитарной помощью для Украины.

Кроме того, в RR Auction of Boston сообщили, что дополнительно предоставят 15 тысяч долларов на нужды украинских беженцев, вынужденных покинуть дома, убегая от войны. Присоединился к благотворительной акции и Рэнди Каплан – продавец бейсбольного мяча с автографом Президента Украины. Он тоже внес свой вклад в помощь украинцам, однако сумма его пожертвования не разглашается.


Александр Кричковский, ZN.ua

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