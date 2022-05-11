Bloomberg: Европа готовит план увеличения экспорта украинского продовольствия с помощью сухопутных маршрутов

На фоне блокировки Кремлем доступа к жизненно важным черноморским портам Украины, в Евросоюзе завершают разработку плана содействия экспорту наземных запасов продовольственных товаров из Украины, пишет Bloomberg.

Аграрно-продовольственный сектор Украины составляет около 10% ее ВВП . В прошлом году страна экспортировала в мир продовольственных товаров на общую сумму около 28 миллиардов долларов, в том числе в ЕС – 7 миллиардов евро. До войны через Черное море, перекрытое роSSийскими военными кораблями, ежемесячно перевозили около 5 миллионов тонн.

В среду Еврокомиссия должна рассмотреть стратегию по техническим моментам касательно ускорения доставки растительных масел, кукурузы и пшеницы, некоторых из ключевых экспортных товаров Украины.