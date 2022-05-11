Bloomberg: Европа готовит план увеличения экспорта украинского продовольствия с помощью сухопутных маршрутов

В частности, речь идет об ускорении доставки растительных масел, кукурузы и пшеницы. А также некоторых других из ключевых экспортных товаров Украины, заблокированных вследствие ограничения доступа к жизненно важным черноморским портам, информирует ZN.ua.

Bloomberg: Европа готовит план увеличения экспорта украинского продовольствия с помощью сухопутных маршрутов
© Pixabay

На фоне блокировки Кремлем доступа к жизненно важным черноморским портам Украины, в Евросоюзе завершают разработку плана содействия экспорту наземных запасов продовольственных товаров из Украины, пишет Bloomberg.

Аграрно-продовольственный сектор Украины составляет около 10% ее ВВП. В прошлом году страна экспортировала в мир продовольственных товаров на общую сумму около 28 миллиардов долларов, в том числе в ЕС – 7 миллиардов евро. До войны через Черное море, перекрытое роSSийскими военными кораблями, ежемесячно перевозили около 5 миллионов тонн.

В среду Еврокомиссия должна рассмотреть стратегию по техническим моментам касательно ускорения доставки растительных масел, кукурузы и пшеницы, некоторых из ключевых экспортных товаров Украины.

Исполнительный орган ЕС озабочен логистическими проблемами, которые могут помешать усилиям по использованию альтернативных наземных маршрутов через соседние страны, поскольку недостатки инфраструктуры могут препятствовать экспорту, несмотря на недавние шаги по устранению торговых барьеров с Киевом.


Оксана Коваль, ZN.ua

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