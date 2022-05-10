Philip Morris планирует купить Swedish Match за $16 миллиардов

Philip Morris International приближается к сделке в $16 млрд по приобретению шведской табачной компании Swedish Match — хочет делать ставку на никотиновые альтернативы сигаретам. Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на Financial Times.

Фото: teletrader.com

Детали сделки

Вместе с долговыми обязательствами Swedish Match стоит около $16 млрд. Шведская табачная группа занимается производством никотиновых паучей (подушечек), которые в последние годы становятся все более популярными за пределами скандинавских рынков.

Стороны официально подтвердили переговоры о поглощении, однако добавили, что уверенности в том, достигнут ли они конечного результата, пока нет.

По данным FT, сделка может быть объявлена в течение следующих нескольких дней.

Известная продажей Marlboro, Philip Morris стала самой агрессивной компанией в отрасли по борьбе за долю рынка «продуктов нового поколения» — электронных сигарет (вейпов) и устройств для нагрева табака.