Тютюновий гігант Philip Morris може залишитись в Росії — FT

Тютюнова компанія Philip Morris International визнала, що радше збереже свій бізнес у Росії, ніж продасть його за суворими вимогами Кремля, згідно з якими акціонери не можуть розраховувати на справедливу вартість. Про це пише Financial Times.

Виконавчий директор компанії Яцек Ольчак заявив, що тютюнова група обговорювала варіанти продажу із щонайменше трьома серйозними потенційними покупцями, однак переговори зайшли у глухий кут, оскільки положення щодо продажу російських активів іноземними компаніями дозволяють Кремлю диктувати оцінку, розмір дивідендів нового власника та доступ до грошових потоків. За словами Ольчака, він має зобов’язання перед своїми акціонерами.

«Я не можу просто розвернутись, піти і залишити його. Це їхні гроші, це не мої гроші, я керую цим бізнесом для них», — сказав він, додавши, що якби він мав реального покупця, з яким міг укласти угоду, то негайно зробив би це.

«Але його не існує. Надії немає. То я б радше зберіг бізнес», — підсумував він.

Після повтомасштабного вторгнення Росії в Україну велика кількість західних компаній пообіцяла залишити Росію.

Однак чимало багатонаціональних груп продовжують діяти в країні напередодні першої річниці вторгнення. Згідно з дослідженнями Міжнародного інституту розвитку менеджменту, до 9% груп ЄС та G7 з присутністю в Росії до війни залишили країну до кінця минулого року,.

Компанія Imperial Brands, виробник сигар та сигарет Davidoff, продала свої російські операції місцевому партнеру невдовзі після вторгнення, виручивши з них $463 млн. Водночас, Japan Tobacco залишати РФ не планує, а British American Tobacco досі намагається домовитись про продаж своєї лінії і цього місяця навіть йшлося про попередні переговори із покупцем.

Росія та Україна минулого року принесли Philip Morris International 8% доходу на $31,7 мільярда. Росія історично є величезним ринком для тютюнових компаній через високі показники куріння та готовність споживачів переходити на вейпи та вироби з тютюну, що нагрівається.

Окрім Marlboro, компанія продає сигарети брендів L&M, Chesterfield та тютюновий продукт IQOS без диму, і нещодавно придбала за понад $15 мільярдів компанію Swedish Match, виробника нікотинового продукту Snus.

«Я знаю, що деякі люди вважають, що ми вирішили не залишати Росію. Проте ми не прийняли жодних рішень через те, що не можем виконати їх. Коли я кажу, що я йду чи не йду, це абсолютно не має значення, тому що я спробував це зробити минулого року, і реальність виявилась такою, що я застряг з усім цим. Люди не купують ці російські активи, з яких ми хочемо отримати якийсь зиск», — пояснив Ольчак.

Очікувана вартість компанії в РФ не розкривається, проте відомо, що Philip Morris має там активи на суму щонаймнеше $2,5 млрд.

Визнючи, що продаж є віддаленою перспективою, компанія цього місяця включила Росію та Україну в свої майбутні прогнози з прибутку.

Ольчак зіткнувся із жорсткою критикою своєї позиції, зокрема і з боку українського уряду, який стверджує, що залишаючись у Росії, компанія допомагає фінансувати військові дії Путіна в Україні.

«Я нікого не підтримую. Я просто опинився у безвихідній ситуації», — виправдовується Ольчак.

До війни чотири основні тютюнові гіганти щороку сплачували Кремлю сукупно $7,8 млрд податків.