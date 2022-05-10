Посевная в Украине отстает от прошлогодней на 20-30%

Украина по суммарной площади посевов этого сезона отстает по сравнению с прошлогодними показателями на 20?30% — в зависимости от сельхозкультуры. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, пишет Interfax-Украина.

фото: latifundist.com

Посевная-2022

Кроме военного вторжения РФ , на ход посевной отрицательно влияет ряд факторов, прежде всего логистических.

«Посевная в Украине происходит достаточно активно. Есть понятные сложности, прежде всего с логистикой. Фермеры и агропредприятия тратят меньше денег на базовые вещи — посевной материал, гербициды. Они экономят, насколько это возможно, учитывая перебои с дизелем. Очевидно, есть потери по времени, назовем это так, потому что комендантский час, перемещение техники, некоторая техника ушла на фронт, также осталось меньше людей», — уточнил Сольский.

По словам министра, возникают сложности с хранением агропродукции и топлива. Совокупность этих факторов приводит к понижению размеров продукции и ухудшению её свойства.

Как сообщалось, Украина во время посевной-2022 по состоянию на 5 мая засеяла основными с/х культурами 7,1 млн га земель, что составляет 49,3% от запланированных на текущий сезон 14,4 млн га. За неделю 28 апреля — 5 мая засеяно 2,71 млн га.

Согласно обнародованным данным, по состоянию на 5 мая площадь посевов подсолнечника составляет 2,4 млн га (+1,03 млн га в неделю), кукурузы — 1,98 млн га (сев начат на этой неделе), ярового ячменя — 853,8 тыс. га (сев завершен), яровой пшеницы — 186,1 тыс. га (+10,3 тыс. га), овса — 153,5 тыс. га (+9,5 тыс. га), гороха — 116,3 тыс. га (+3,3 тыс. га).

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина в этом сезоне засеет около 14,2 млн га сельхозземель, что составляет 80% от прошлогоднего показателя в 16,9 млн га.