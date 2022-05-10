Украинцы в Швеции: сколько стоит жилье, проезд и транспорт

Швеция, как и остальные европейские страны, поддерживает украинцев и предоставляет им временное убежище. Вынужденные переселенцы из Украины могут подать заявление на получение временного вида на жительство сроком на один год. Жизнь в Швеции довольно дорогая, из-за чего не так много украинцев решили пересидеть войну в этой стране. Если учитывать расходы на жилье, то месячная стоимость проживания в Швеции на человека составит примерно 9,500 шведских крон.

Миграционная служба Швеции помогает украинским беженцам в поиске бесплатного жилья. Но если вы хотите сами обеспечить себя жильем, то арендная плата в месяц обойдется от 550 до 700 евро в месяц за однокомнатную квартиру, "двушка" будет стоить от 750 до 1300 евро. Также хозяева жилья запрашивают депозит в сумме месячного платежа. Таким образом, заплатить нужно будет сразу за 2 месяца. Коммуналка обычно включена в стоимость аренды жилья в Швеции. Самый популярный сайт для поиска жилья – blocket.se. Желающих снять квартиру много, поэтому хорошие квартиры по доступной цене разлетаются быстро.

Что касается цен на продукты, то в Швеции представлены все крупнейшие европейские продуктовые торговые сети, а также местные – ICA, Coop, City Gross, Lidl и Willis. ICA – шведская сеть с хорошим ассортиментом качественных продуктов и достаточно высокими ценами, все остальные - более бюджетные.

Если перевести кроны в гривны, то литр молока в шведском супермаркете в среднем будет стоить 30 грн, килограмм свинины - 160 грн, литр подсолнечного масла - 80 грн, килограмм томатов - 120 грн, килограмм картофеля - 35 грн, десяток яиц - 80 грн, килограмм самого дешевого твердого сыра - 250 грн. Чашка капучино в кафе обойдется примерно в 117 грн, экспрессо - 82 грн.

Проезд в общественном транспорте в Швеции в среднем будет стоить 2,5 евро за поездку, либо 5 евро будет стоить дневной билет и 50 евро месячный проездной. Многие местные жители ездят из Швеции на работу в Данию на поезде. Поездка в одну сторону стоит порядка 11 евро.

Ранее сообщалось, сколько украинским беженцам стоит месяц жизни в Великобритании.