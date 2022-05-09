США остановит часть пошлин на импорт стали из Украины
Металлургическая промышленность имеет огромное значение для экономики, информирует
Министерство торговли США объявило о приостановлении действия 232 таможенных тарифов на украинскую сталь сроком в один год. Об этом говорится в заявлении на
"Металлургическая промышленность Украины имеет исключительно важное значение для экономического могущества страны, в ней работает каждый тринадцатый украинец. Некоторые из крупнейших сталелитейных предприятий Украины были среди наиболее пострадавших от варварства Путина, а сталелитейный завод в Мариуполе стал символом решимости Украины в противостоянии агрессии РоSSии", - сообщается в заявлении Минторга США.
Также в ведомстве отметили, что некоторые металлургические заводы Украины продолжали платить заработную плату, помогать с продовольствием и даже предоставлять убежище своим работникам во время боевых действий. Несмотря на боевые действия, некоторые украинские заводы даже возобновили производство.
"Чтобы металлургические заводы продолжали быть экономическим спасательным кругом для Украины, они могут экспортировать свою сталь. Сегодняшнее объявление является сигналом для украинского народа, что мы стремимся помочь ему процветать перед агрессией Путина и что их работа создаст более сильную Украину как сегодня, так и в будущем", – заявила министр торговли США Джина Раймондо.