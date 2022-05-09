США остановит часть пошлин на импорт стали из Украины

Министерство торговли США объявило о приостановлении действия 232 таможенных тарифов на украинскую сталь сроком в один год. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства .

"Металлургическая промышленность Украины имеет исключительно важное значение для экономического могущества страны, в ней работает каждый тринадцатый украинец. Некоторые из крупнейших сталелитейных предприятий Украины были среди наиболее пострадавших от варварства Путина, а сталелитейный завод в Мариуполе стал символом решимости Украины в противостоянии агрессии РоSSии", - сообщается в заявлении Минторга США .

Также в ведомстве отметили, что некоторые металлургические заводы Украины продолжали платить заработную плату, помогать с продовольствием и даже предоставлять убежище своим работникам во время боевых действий. Несмотря на боевые действия, некоторые украинские заводы даже возобновили производство.