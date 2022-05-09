США остановит часть пошлин на импорт стали из Украины

Металлургическая промышленность имеет огромное значение для экономики, информирует ZN.ua.

США остановит часть пошлин на импорт стали из Украины
© depositphotos/scanrail

Министерство торговли США объявило о приостановлении действия 232 таможенных тарифов на украинскую сталь сроком в один год. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Металлургическая промышленность Украины имеет исключительно важное значение для экономического могущества страны, в ней работает каждый тринадцатый украинец. Некоторые из крупнейших сталелитейных предприятий Украины были среди наиболее пострадавших от варварства Путина, а сталелитейный завод в Мариуполе стал символом решимости Украины в противостоянии агрессии РоSSии", - сообщается в заявлении Минторга США.

Также в ведомстве отметили, что некоторые металлургические заводы Украины продолжали платить заработную плату, помогать с продовольствием и даже предоставлять убежище своим работникам во время боевых действий. Несмотря на боевые действия, некоторые украинские заводы даже возобновили производство.

"Чтобы металлургические заводы продолжали быть экономическим спасательным кругом для Украины, они могут экспортировать свою сталь. Сегодняшнее объявление является сигналом для украинского народа, что мы стремимся помочь ему процветать перед агрессией Путина и что их работа создаст более сильную Украину как сегодня, так и в будущем", – заявила министр торговли США Джина Раймондо.


Таисия Ястремская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине запустился рынок недвижимости: сколько стоят квартиры в Буче, Ирпене и других пригородах КиеваВ Украине запустился рынок недвижимости: сколько стоят квартиры в Буче, Ирпене и других пригородах Киева
Украинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — ForbesУкраинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — Forbes
Германия выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – ШольцГермания выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – Шольц
Андрей Коболев рассказал, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезонеАндрей Коболев рассказал, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезоне
Британия ввела санкции против металлургической и горнодобывающей АбрамовичаБритания ввела санкции против металлургической и горнодобывающей Абрамовича
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на аренду жилья на западе УкраиныЦены на аренду жилья на западе Украины
Канада отменит все пошлины на украинские товары — МинэкономикиКанада отменит все пошлины на украинские товары — Минэкономики
Страны G-7 обязуются поэтапно прекратить импорт роSSийской нефти - Белый домСтраны G-7 обязуются поэтапно прекратить импорт роSSийской нефти - Белый дом
Кроме зерна, оккупанты вывозят из Украины еще и маслоКроме зерна, оккупанты вывозят из Украины еще и масло
Как и где купить военные облигации Украины - разъяснение НБУКак и где купить военные облигации Украины - разъяснение НБУ
Кабмин создал делегацию, которая будет договариваться с МБРР о $1,5 млрд для Украины, - МинфинКабмин создал делегацию, которая будет договариваться с МБРР о $1,5 млрд для Украины, - Минфин
США рассматривают возможность списания внешнего долга УкраиныСША рассматривают возможность списания внешнего долга Украины
РоSSия заблокировала в портах Украины миллионы тонн зерна — ШмыгальРоSSия заблокировала в портах Украины миллионы тонн зерна — Шмыгаль
Международные резервы Украины сократились на 4%, - НБУМеждународные резервы Украины сократились на 4%, - НБУ
Война РоSSии забрала больше половины ВВП Украины – ИЭДВойна РоSSии забрала больше половины ВВП Украины – ИЭД
Последние новости
Подгружаем последние новости