В том случае, если транзит газа через украинскую газо-транспортную систему будет остановлен по какой-либо причине, Европа может временно согласиться на запуск роSSийского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, пишет "Сегодня" .

"Европа может пойти на кратковременный запуск "Северного потока – 2" в случае остановки транзита через Украину", - заявил он.

Также, Алексей Кущ допускает, что даже если сегодня с транзитом все будет в порядке, то газопровод станет элементом торга уже с новой властью в РФ , если конечно, там она сменится на демократическую политическую силу.

Экономист считает, что в ближайшее время идей, как использовать газопровод, у РоSSии будет много, поскольку потребление кремлевского газа будет падать и сократится на 30-40% в ближайший год.

В частности, одну такую идею роSSийский газовый монополист уже озвучил на минувшей неделе - использовать сухопутную часть газопровода для развития газоснабжения регионов северо-запада РоSSии.

В этом случае, предупредили в Газпроме, даже если Германия даст задний ход и примет решение о вводе в эксплуатацию морского газопровода "Северный поток-2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода (две нитки - общая мощность 55 млрд куб.м в год. - ред.).

Подобные заявления "Газпрома" аналитик называет эвфемизмом (смягченное выражение вместо резкого, - ред.) и почему в РоSSии выбрали именно нынешний момент для подобного заявления – неизвестно.

По словам эксперта, РФ действительно может использовать ту часть газопровода, которая находится на их территории и не заходит в море. Но в целом, эта идея не выглядит рациональной.

"Это просто хорошая мина при плохой игре, они вообще никакого эффекта не получат. На самом деле это приведет к дополнительным затратам, потому что нужно подвести газопроводы среднего и низкого давления. Вместо того, чтобы получать какую то прибыль или хотя бы выйти в ноль, они будут тратить еще больше денег", – считает аналитик.

РФ говорит о том, что якобы хочет выделить сухопутную часть "Северного потока – 2" и она станет частью их газотранспортной системы. В то же время, обращает внимание эксперт, такой мощный сухопутный газопровод РоSSии попросту не нужен.

Кроме того, для обеспечения северо-запада страны с мощностей "Северного потока – 2", который является газопроводом высокого давления, необходимо достроить трубопроводы среднего и низкого давления. Однако, чтобы сухопутные мощности "Северного потока – 2" работали таким образом, нужно потратить еще больше денег на строительство инфраструктуры.

Напомним, на минувшей неделе Газпром заявил , что придумал новое назначение для так и не запустившегося "Северного потока – 2". В частности, роSSийский газовый монополист принял решение задействовать сухопутные газотранспортные мощности проекта, идущие по роSSийской территории, для развития газоснабжения регионов на северо-западе РоSSии.

Строительство газопровода протяженностью в 1234 км между роSSийской Усть-Лугой и немецким Грайсвальдом началось в 2018 году.

Перед вторжением в Украину, РоSSия, не смотря на отсутствие сертификации газопровода, успела заполнить газом обе нитки магистрали, и объявила, что газопровод готов к работе.

После признания Россией суверенитета так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что правительство ФРГ приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток-2".

А после начала вооруженной агрессии РоSSии против Украины Германия объявила о намерении как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от РоSSии. Кроме того, на уровне ЕС сейчас обсуждается вопрос об эмбарго на импорт ископаемых энергоносителей из РФ .

В начале марта 2022 года стало известно, что компания-оператор роSSийского газопровода "Северный поток-2" объявила себя банкротом после санкций Запада.