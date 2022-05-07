Нацбанк сказал, когда открепит гривну от фиксированного курса

Нацбанк заявил, что вернется к плавающему курсообразованию и к применению учетной ставки как главного инструмента монетарной политики по мере нормализации функционирования экономики и финансовой системы. Об этом говорится в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

В Нацбанке отметили, что административные ограничения на валютном рынке, как и фиксация учетной ставки, являются временными мерами.

Так, по возможности восстановления способности валютного рынка к самобалансированию НБУ будет ослаблять ограничения и постепенно вернется к плавающему курсообразованию.

По мере снижения неопределенности и усиления действенности каналов монетарной трансмиссии НБУ возобновит прогнозный цикл и вернется к применению ключевой ставки как основного монетарного инструмента.

Напомним, 24 февраля НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн. Однако уже в начале апреля официальный курс гривны, зафиксированный Национальным банком на время войны, уже почти не отличался от курса "черного", наличного рынков, а также курса гривны за рубежом.