Rozetka открыла новые точки выдачи по Украине

Интернет-магазин Rozetka возобновил работу 164 точек выдачи товаров в 55 городах Украины. Это меньше, чем до войны, но с каждым днем точек для самовывоза становится все больше.

Rozetka открыла новые точки выдачи по Украине: что чаще всего заказывают во время войны

Точки выдачи Rozetka работают, в частности, в Киеве, Харькове, Николаеве, Чернигове, Сумах и других областях, где нет активных боевых действий.

Курьерская доставка работает в Киеве и 100 населенных пунктах Киевщины, а также во Львове, Одессе и Днепре. В ближайшее время компания планирует расширить способы доставки заказов, увеличить покрытие курьерской доставки и количество открытых точек выдачи товаров, а также возобновить услугу кредитования.

В пресс-службе Rozetka рассказали, что в военное время чаще всего заказывают украинцы. Это бронежилеты, военная форма, тактические перчатки и очки.

Rozetka открыла новые точки выдачи по Украине: что чаще всего заказывают во время войны

Также с конца марта выросли продажи в категориях бытовой химии и косметики. Товарами рекордсменами стали электрочайники и пылесосы.

Спрос на Rozetka также имеют детское питание и подгузники, корм для кошек и собак, пищевые продукты, алкоголь, стики, обычные и электронные сигареты, спортивная одежда и обувь, мобильные телефоны, павербанки, ноутбуки и планшеты.

Ранее сообщалось, что Rozetka на время войны поменяла название своего бренда.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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