Ліквідація валютних обмінників: точки зору

В Україні готується ліквідація всіх валютних обмінників, які не належать банкам. Але це ще не точно. Така ідея витає в повітрі, але навіть у Нацбанку немає до неї однозначного ставлення.

Чому виникла така ідея, і до чого це може призвести, розповіли в ubr.ua.

У Нацбанку розглядають ідею щодо повної заборони обмінників, які не належать банкам. Кажуть, це необхідно щоби стабілізувати валютний ринок. Крім того, НБУ не бачить від обмінників особливої користі для бюджету: податки від них мізерні, а у своїм конкурентам, банківським обмінникам, вони перебивають заробітки. Та й Нацбанку легше керувати банківськими обмінниками, ніж їхніми "безприв'язними" конкурентами. Тому в Нацбанку точаться розмови щодо закриття таких пунктів обміну валюти.

"Такий варіант справді обговорюється. Але рішення не ухвалене. Є різні думки, все непросто", – поділилось неназване джерело у Нацбанку.

Тим часом, прецедент вже є, причому доволі гучний. НБУ відкликав ліцензії у чотирьох компаній, які функціонували на ринку валюти та об'єднували понад 600 обмінників, що покривали 15% валютного ринку. Однак у Нацбанку це трактують як покарання за недотримання ліцензійних умов, а не як початок масового "полювання" на небанківські обмінники.

Принаймні, двері у світ обміну валют для таких обмінників не зачинили. Про це свідчить хоча би зустріч глави НБУ Кирила Шевченка із представниками небанківських фінустанов, які працюють на ринку обміну валюти. На зустрічі дійшли згоди з ключових питань: домовились, що обмінники будуть орієнтовані на той курс долара, який виставляють державні банки, а також платитимуть більші податки.

Щоправда, концепція оподаткування таких обмінників поки що розробляється. Із цього питання НБУ консультуватиметься з парламентським Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики, аби розробили таку модель оподаткування, щоб і до бюджету йшли не копійки, і самі обмінники могли вижити.

Нагадаємо, деякі обмінники, скориставшись забороною на рекламу курсу валют, почали хитрувати з курсом долара, міняючи його на власний розсуд.