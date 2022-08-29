Гетманцев ініціює для обмінників чергове посилення вимог

Голова парламентського Комітету вже підрахував, що можна стягнути з обмінників додатково 1 млрд грн, інформує ZN.ua.

Гетманцев ініціює для обмінників чергове посилення вимог
© Ольга Кононенко, ZN.UA

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт № 7576 про запровадження авансового податкового платіж для кожного обмінника. Така ініціатива викликана підозрою, що обмінники приховують свої реальні прибутки.

Автор законодавчої ініціативи - голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Як зазначається у пояснювальній записці, у 2021 році обмінники заплатили до бюджету 7 мільйонів гривень податку на прибуток попри зростання обсягу операцій в обмінниках. На думку автора це свідчить про приховування реальних прибутків обмінних пунктів

Законопроєкт передбачає, що кожен обмінний пункт має щомісячно сплачувати внесок у три мінімальні заробітні плати. При чому цей внесок не буде залежати від прибутку обмінника. В разі ж високих прибутків обмінник має доплатити різницю між авансовим платежем і податком, що буде залежати від прибутку. Наразі обмінники сплачують податок на прибуток, який залежить від виручки обмінника, що обліковується через касу.

За словами автора ініціативи, нардепа Данила Гетманцева, в Україні під час війни працює близько 4 тисяч обмінних пунктів, отже додаткові надходження до державного бюджету від нового податку складуть близько 1 мільярда гривень.

Тих же, хто відмовиться сплачувати податок авансом, пропонується штрафувати на суму до 50% несплаченого податку.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на ліки в Україні зміняться вже за місяцьЦіни на ліки в Україні зміняться вже за місяць
Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.
Євро знову коштує менше за доларЄвро знову коштує менше за долар
Опалювальний сезон: ліміти на газ, виділені підприємствам ТКЕ, значно скоротилиОпалювальний сезон: ліміти на газ, виділені підприємствам ТКЕ, значно скоротили
У Пенсійному фонді розповіли про відрахування із зарплат мобілізованих українцівУ Пенсійному фонді розповіли про відрахування із зарплат мобілізованих українців
Блок рекламы


Похожие новости
З 1 вересня в Україні запроваджуються вимоги до цукру, який призначений для споживання людиноюЗ 1 вересня в Україні запроваджуються вимоги до цукру, який призначений для споживання людиною
Газовий шантаж РФ: Газпром спровокував чергове подорожчання газу в ЄвропіГазовий шантаж РФ: Газпром спровокував чергове подорожчання газу в Європі
Ліквідація валютних обмінників: точки зоруЛіквідація валютних обмінників: точки зору
Коштом внутрішніх запозичень: ВР маже додатково виділити 270 млрд грн на оборону– ГетманцевКоштом внутрішніх запозичень: ВР маже додатково виділити 270 млрд грн на оборону– Гетманцев
"Привіт, чорний ринок": після нового жорсткого рішення НБУ закриються сотні обмінників"Привіт, чорний ринок": після нового жорсткого рішення НБУ закриються сотні обмінників
НБУ запровадить нові обмеження для обмінників: як це вплине на курс валютНБУ запровадить нові обмеження для обмінників: як це вплине на курс валют
У липні надходження до загального фонду держбюджету становили 64 мільярда — ГетманцевУ липні надходження до загального фонду держбюджету становили 64 мільярда — Гетманцев
У Нацбанку чергові вимоги до пунктів обміну валют: знову "посилено"У Нацбанку чергові вимоги до пунктів обміну валют: знову "посилено"
Проблеми в економіці перебільшили, бюджет в липні виявився суттєво перевиконаним - Гетманцев каже про "виття на болотах"Проблеми в економіці перебільшили, бюджет в липні виявився суттєво перевиконаним - Гетманцев каже про "виття на болотах"
Гетманцев вважає, що 40 грн за долар це все ще не ринковий курсГетманцев вважає, що 40 грн за долар це все ще не ринковий курс
Последние новости
Подгружаем последние новости