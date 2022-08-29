Гетманцев ініціює для обмінників чергове посилення вимог

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт № 7576 про запровадження авансового податкового платіж для кожного обмінника. Така ініціатива викликана підозрою, що обмінники приховують свої реальні прибутки.

Автор законодавчої ініціативи - голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Як зазначається у пояснювальній записці, у 2021 році обмінники заплатили до бюджету 7 мільйонів гривень податку на прибуток попри зростання обсягу операцій в обмінниках. На думку автора це свідчить про приховування реальних прибутків обмінних пунктів

Законопроєкт передбачає, що кожен обмінний пункт має щомісячно сплачувати внесок у три мінімальні заробітні плати. При чому цей внесок не буде залежати від прибутку обмінника. В разі ж високих прибутків обмінник має доплатити різницю між авансовим платежем і податком, що буде залежати від прибутку. Наразі обмінники сплачують податок на прибуток, який залежить від виручки обмінника, що обліковується через касу.

За словами автора ініціативи, нардепа Данила Гетманцева, в Україні під час війни працює близько 4 тисяч обмінних пунктів, отже додаткові надходження до державного бюджету від нового податку складуть близько 1 мільярда гривень.

Тих же, хто відмовиться сплачувати податок авансом, пропонується штрафувати на суму до 50% несплаченого податку.