Коломойський продав акції Криворізького залізорудного комбінату російському бізнесмену Воєводіну – ЗМІ

Акції Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК), частиною яких керує олігарх Ігор Коломойський, насправді змінили власника. Про це пише «NV Бізнес» з посиланням на рішення Високого суду Лондона, опубліковане 31 січня рішення .

Угода про продаж Коломойським 50% акцій Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК) за $926 млн росіянину Міхаілу Воєводину зацікавала ПриватБанк, у розрізі того, куди поділися гроші, отримані в результаті укладання указної угоди.

Банк має намір шукати гроші, отримані за копальню в Кривому Розі. А указаним рішенням Лондонський суд посилив дії судового наказу про всесвітній арешт активів колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Так, стверджується, що до націоналізації ПриватБанку Ігор Коломойський уклав незвичайну угоду з російським бізнесменом Михаїлом Воєводіним. Він продав йому свої акції залізорудного комбінату. Принаймні, Воєводін був в Єдиному держреєстрі юросіб та фізосіб-підприємців серед кінцевих власників КЗРК у 2019-2020 роках.

Суддя в Лондоні погодився з аргументами представника ПриватБанку, що договір показав наявність тісних відносин та високого ступеня довіри між Коломойським та Воєводіним.

При цьому наголошується, що Коломойський продовжує керувати копальнями. З матеріалів суду також не ясно, чи Воєводін здійснив хоча б один платіж як компенсацію Коломойському за продаж акцій.

Тепер же судовий наказ можна буде застосувати до операцій, проведених за останні 5 років, тобто вже після запровадження всесвітнього арешту.

"Це стосується дивідендів, їх розподілу чи іншого доходу, а також банківських рахунків", - прокоментували рішення в пресслужбі ПриватБанку.