"Привіт, чорний ринок": після нового жорсткого рішення НБУ закриються сотні обмінників

"Привіт, чорний ринок": після нового жорсткого рішення НБУ закриються сотні обмінників

До чотирьох фінансових компаній, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, застосовано заходи у вигляді анулювання ліцензій, а до двох – штрафи та застереження.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні Нацбанку.

Так, анульовано ліцензії за порушення вимог валютного законодавства ТОВ «ФК «КОНСТАНТА М», ТОВ «ДСД ФІНАНС», ТОВ «24 ОНЛАЙН», ТОВ «ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ».

У НБУ зазначили, що ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют та мають понад 600 пунктів обміну валют.

Дві компанії – ТОВ «ФК «ФІНОФІС» та ТОВ «24 ОНЛАЙН» – оштрафовано.

«Розмір штрафу становить 151 000 грн до кожної установи», - повідомили в НБУ.

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Загалом станом на 4 серпня 2022 року Національний банк здійснив 40 перевірок структурних підрозділів 15 небанківських фінансових установ.

У Нацбанку також нагадали, що в умовах війни регулятор посилив вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют).

Так, крім іншого, було заборонено інформувати про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами.

Коментуючи жорстке рішення НБУ щодо анулювання ліцензій, користувачі соцмереж припускають, що таким чином регулятор лише загонить «валютчиків» у тінь.

«ДСД ФІНАНС класна контора була, жаль», «Привіт, чорний ринок», «Вони нікуди не дінуться, лише перестанут платити податки і перейдуть в тінь», - пишуть користувачі соцмереж у коментарях.


Катерина Петренко, politeka.net





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