Курс доллара на "черном рынке" в Украине продолжает удивлять: сколько берут за валюту

В первый день роSSийского вторжения в Украину Национальный банк зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривен. Однако курс на черном рынке существенно отличается от официального.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Курс Украины", информирует Апостроф .

По состоянию на 11:30 5 мая, средний курс продажи доллара на черном рынке составил 33,52 грн/долл, а курс покупки – 33,24 грн/долл.

Как писал "Апостроф", ранее финансовые аналитики озвучили вероятный прогноз по курсу валют в Украине после окончания войны с РоSSийской Федерацией. После либерализации рынка стоит ожидать роста курса доллара по отношению к гривне. Кроме того, масштаб ослаблений гривни будет зависеть от того, какие перспективы будут по инвестициям, помощи и восстановлению деловой активности.