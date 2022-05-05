Курс доллара на "черном рынке" в Украине продолжает удивлять: сколько берут за валюту

В первый день роSSийского вторжения в Украину Национальный банк зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривен. Однако курс на черном рынке существенно отличается от официального.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Курс Украины", информирует Апостроф.

По состоянию на 11:30 5 мая, средний курс продажи доллара на черном рынке составил 33,52 грн/долл, а курс покупки – 33,24 грн/долл.

Как писал "Апостроф", ранее финансовые аналитики озвучили вероятный прогноз по курсу валют в Украине после окончания войны с РоSSийской Федерацией. После либерализации рынка стоит ожидать роста курса доллара по отношению к гривне. Кроме того, масштаб ослаблений гривни будет зависеть от того, какие перспективы будут по инвестициям, помощи и восстановлению деловой активности.


Лена Руденко, Апостроф

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