Поставки роSSийского газа в Китай за первые четыре месяца 2022 года держатся на стабильном уровне около 43 млн кубометров в сутки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные «Газпрома».

«Растет экспорт газа в Китай по газопроводу „Сила Сибири“ в рамках двустороннего долгосрочного контракта между „Газпромом“ и CNPC. Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%», — утверждает роSSийский монополист.

За четыре месяца 2021 года экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» составил 3,09 млрд кубометров. Из сообщения «Газпрома» следует, что за четыре месяца 2022 года могло быть поставлено 4,9 млрд кубических метров газа.

В январе 2022 года поставки были 1,3 млрд куб. м, феврале — 1,2 млрд куб. м. Таким образом — в марте и апреле (с учетом планового ремонта в эти месяцы) — по 1,2 млрд куб. М.

Год назад, в апреле 2021 года поставки заметно сокращались (примерно на четверть к уровню первого квартала), но в апреле 2022 года суточный объем поставок держится на высоком зимнем уровне.

«Сила Сибири»

Поставки роSSийского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по «Силе Сибири» начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.

«В 2022 году Китай может стать четвертым крупнейшим рынком сбыта роSSийского газа в дальнем зарубежье после Германии, Италии и Турции, обойдя таких крупных потребителей как Франция, Австрия и Нидерланды», — мечтает издание.

Напомним

Согласно данным китайской таможни, китайский импорт коксующегося угля из РФ в марте вырос до 1,4 млн т. В феврале он составлял 1,1 млн т, а в марте 2021 — 590?000 т. Импорт СПГ за год сократился на 2%, до 321?000 т.