АТБ закрывает магазины и увольняет сотрудников - убытки 2 млрд долларов

Сеть супермаркетов АТБ с начала полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину закрыла в разных регионах почти 200 магазинов. Об этом заявил глава компании Борис Марков.

Магазины закрываются, а сотрудников увольняют: в АТБ заявили о миллиардных убытках

По его словам, закрыты магазины АТБ на временно оккупированной территории, а также в прифронтовых районах. Сотрудников закрытых магазинов уволили. Сколько конкретно – не сообщается. Известно, например, что 4500 сотрудников уволились по своему желанию и выехали за границу. Сам же главный офис компании частично переехал из Днепра во Львов.

Потери компании за последние два месяца исчисляются миллиардами гривен.

При этом магазины сети АТБ вновь начинают работать в освобожденных от роSSийских оккупантов районах. Речь, в частности, идет про Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, откуда украинские бойцы изгнали оккупантов в конце марта.

Магазины закрываются, а сотрудников увольняют: в АТБ заявили о миллиардных убытках

Также возобновляется работа магазинов АТБ на освобожденной территории Харьковской области, хотя роSSийские войска продолжают частично блокировать Харьков.

Марков подчеркнул, что из-за обстрелов роSSийских оккупантов пострадало большое количество магазинов компании АТБ-Маркет. Причем супермаркетов, нуждающихся в серьезном ремонте, насчитывается десятки.

Известно, что более 2000 сотрудников АТБ пошли защищать Украину в ВСУ или ТрО.

Напомним, ранее сеть АТБ назвала города, куда будут поставки продуктов в первую очередь.


Максимов Віталій, Тудей

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