Всего на оккупированных территориях находилось 1,5 млн. тонн зерна.

Росси украла "несколько сотен тысяч тонн" зерна на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил заместитель министра агарной политики Тарас Высоцкий во время телемарафона, сообщает "РБК-Украина".

Он сообщил, что всего на оккупированных территориях находилось 1,5 млн. тонн зерна. Он выразил опасение, что большая часть этого зерна также может быть украдена россиянами.

Ранее Украина обвинила РоSSию в краже зерна, что увеличило угрозу глобальной продовольственной безопасности, создаваемую срывами весеннего сева и блокировкой украинских портов во время войны.

Напомним, депутаты Красноярского края РФ хотят незаконно вывозить зерно с территории Херсонской области, чтобы решить проблемы собственного продовольственного фонда. Захватчики поставили ультиматум фермерам - оккупанты разрешат сеять только зерно и подсолнечник, если украинцы согласятся безоплатно отдавать 70% будущего урожая.