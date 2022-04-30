РоSSия украла сотни тысяч тонн зерна на оккупированных территориях, - МинАП

Всего на оккупированных территориях находилось 1,5 млн. тонн зерна.

РоSSия украла сотни тысяч тонн зерна на оккупированных территориях, - МинАП
Фото: elevatorist.com

Росси украла "несколько сотен тысяч тонн" зерна на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил заместитель министра агарной политики Тарас Высоцкий во время телемарафона, сообщает "РБК-Украина".

Он сообщил, что всего на оккупированных территориях находилось 1,5 млн. тонн зерна. Он выразил опасение, что большая часть этого зерна также может быть украдена россиянами.

Ранее Украина обвинила РоSSию в краже зерна, что увеличило угрозу глобальной продовольственной безопасности, создаваемую срывами весеннего сева и блокировкой украинских портов во время войны.

Напомним, депутаты Красноярского края РФ хотят незаконно вывозить зерно с территории Херсонской области, чтобы решить проблемы собственного продовольственного фонда. Захватчики поставили ультиматум фермерам - оккупанты разрешат сеять только зерно и подсолнечник, если украинцы согласятся безоплатно отдавать 70% будущего урожая.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что решение Законодательного Собрания Красноярского края РФ является прямым продолжением преступной политики советской власти, ответственной за массовый искусственный голод в Украине 1921-1923 годов, Голодомор 1932-1933 годов и массовый искусственный голод 1946-1947 годов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Курс доллара на лето: девальвация гривны в ближайшее время неизбежнаКурс доллара на лето: девальвация гривны в ближайшее время неизбежна
В Польше продают пиво "Путин ху***" - деньги идут на помощь украинцам: фотоВ Польше продают пиво "Путин ху***" - деньги идут на помощь украинцам: фото
ПриватБанк снимет деньги со счетов миллионов украинцевПриватБанк снимет деньги со счетов миллионов украинцев
Будущий урожай одной культуры уже полностью продали за границу, несмотря на войнуБудущий урожай одной культуры уже полностью продали за границу, несмотря на войну
Чтобы избавиться от зависимости от РФ в Британии могут открыть угольную шахту впервые за 30 лет — TelegraphЧтобы избавиться от зависимости от РФ в Британии могут открыть угольную шахту впервые за 30 лет — Telegraph
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство Германии планирует перевести экспорт украинского зерна на железную дорогуПравительство Германии планирует перевести экспорт украинского зерна на железную дорогу
Укравтодор готовит Методологию оценки ущерба, чтобы РоSSия заплатила за каждый метр разрушенийУкравтодор готовит Методологию оценки ущерба, чтобы РоSSия заплатила за каждый метр разрушений
Государство планирует предоставить 600 тысяч квартир для внутренних переселенцев - Офис ПрезидентаГосударство планирует предоставить 600 тысяч квартир для внутренних переселенцев - Офис Президента
В Украину пытались ввезти почти 24 тонны табака из РФ, - ГПСУВ Украину пытались ввезти почти 24 тонны табака из РФ, - ГПСУ
РоSSия наращивает экспорт нефти, невзирая на западные санкции - NikkeiРоSSия наращивает экспорт нефти, невзирая на западные санкции - Nikkei
РоSSия ворует зерно у украинских фермеров и вывозит в КрымРоSSия ворует зерно у украинских фермеров и вывозит в Крым
Казахстан хочет оспорить запрет РФ на экспорт зерна в ЕАЭСКазахстан хочет оспорить запрет РФ на экспорт зерна в ЕАЭС
РоSSия уступит место Индонезии по покупательской способности – прогноз МВФРоSSия уступит место Индонезии по покупательской способности – прогноз МВФ
Марку "Русский военный корабль" в Украине продают за десятки тысяч гривен: подробностиМарку "Русский военный корабль" в Украине продают за десятки тысяч гривен: подробности
РоSSия подкупила Иран и Белорусь, выдав в марте рекордные госкредиты – росСМИРоSSия подкупила Иран и Белорусь, выдав в марте рекордные госкредиты – росСМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости