Как украинским беженцам найти работу в Болгарии без опыта и образования: перечень вакансий
Во время войны в Украине более более 200 000 граждан прибыло в Болгарию, где нашли для себя временное убежище. Все они имеют право работать в стране наравне с резидентами. Мы расскажем, как искать вакансии в Болгарии, если вы не владеете болгарским языком и не имеете опыта работы.
Перечень вакансий без знания болгарского не настолько широк, по крайней мере, нужно знать хотя бы английский на базовом уровне. Востребованными специальностями в Болгарии остаются кондитеры, массажисты и водители (сезонная работа), горничные, официанты, помощники повара и бармены в отелях. С 31 мая в стране стартует туристический сезон, и соответственно количество сезонных вакансий растет. Украинцев без опыта работы также будут трудоустраивать.
Также рекрутинговые агентства активно ищут инженеров, программистов, торговых менеджеров, энергетиков, финансистов, фармацевтов, медиков и работников социальнои? сферы.
Сельское хозяи?ство - еще одна сфера, куда всегда можно устроиться без знания языка и опыта работы.
Размер минимальной заработной платы в Болгарии на сегодняшний день составляет 332 евро. Средняя зарплата - 460-770 евро. Самые высокие зарплаты сосредоточены в сфере ІТ – 1360 евро в среднем в месяц, финансисты и страховики получают около 928, преподаватели и медики – 530 евро, в строительстве и сельском хозяи?стве можно зарабатывать 460 евро. В отельно-ресторанном бизнесе зарплаты, как правило, чуть выше минималки - 360 евро, в среднем.
Для поиска работы украинские беженцы могут зарегистрироваться в Бюро трудоустрои?ства по месту жительства, где получить консультации по рынку труда Болгарии и специфике поиска работы, а также услуги по профориентации, профессиональному образованию.
Самостоятельно искать работу можно на специальный сайтах, а также платформах, разработанных для украинских беженцев:
- https://helpukrainians.jooble.org/bulgaria
- https://www.uatalents.com
- https://www.jobaidukraine.com/jobs
- https://layboard.com/ua/vakansii/bolgariya
- https://app.remoteukraine.org/register
Болгарские биржи труда:
- https://ukraine.gov.bg/bg/job-dashboard/
- https://www.jobs.bg
- https://www.jobtiger.bg
- https://www.zaplata.bg
- https://www.karieri.bg
- https://www.rabota.bg
Ранее сообщалось, сколько украинским беженцам обойдется месяц жизни в Болгарии.