Війна в Україні: які продукти важко знайти на полицях супермаркетів через російське вторгнення

Через військову агресію РФ , в Україні деякі компанії-виробники продуктів масового вжитку опинилися у тимчасові окупації, їх виробничі потужності постраждали під час бойових дій або є перебої з логістикою. Це зробило їхню продукцію дефіцитною, тому її не завжди можна знайти у магазинах. В Асоціації рітейлерів України назвали компанії, чия продукція наразі є дефіцитною.

Дім марочних коньяків «Таврія»

Компанія розташована у місті Нова Каховка, Херсонська область. Наразі це тимчасово окупована територія.

У її портфелі є такі бренди, «Борисфен», «Таврія Преміум», «Георгієвський», Jatone, ALeXX.

Виробничі потужності «Таврії» – це виноробні угіддя площею 1400 га в Херсонській області. Компанія переробляла близько 17 000 тонн винограду за сезон. Потужність заводу по лініях розливу становить 1,6 млн декалітрів вина і коньяків на рік.

Свою продукцію ДМК «Таврія» постачав в усі мережі.

«Чумак»

Компанія займається виробництвом кетчупів, соусів, томатної пасти та макаронних виробів. «Чумак» знаходиться у тимчасово окупованій Каховці, що на Херсонщині.

Свою продукцію виробник випускав під брендом «Чумак». Мережі постачання: McDonald’s, WOG, Кулиничи, KFC, OKKO, всі торговельні мережі.

Danone

Один з двох заводів Danone опинився на тимчасово окупованій території у Херсоні, компанія його закрила.

Бренди, які випускає компанія: «Активіа», «Актімель», «Живинка», «Простоквашино», «Простоквашино для малят», «Растішка», «Актуаль», YoPro, «Даніссімо», Paw Patrol, Alpro, Danone.

Виробнича потужність Danone – це заводи у м. Кременчук та м. Херсон, які виробляють продукцію за трьома напрямками: молочні продукти та продукти на рослинній основі, вода та спеціалізоване харчування

Свою продукцію компанія поставляла у всі мережі.