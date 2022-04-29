"Прикрыли" работу предприятия Дерипаски, поставлявшего из Украины компоненты для изготовления вражеской "Точки "У", - ГБР

Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий оффшорной компании олигарха, незаконно добывал высокочистый кварцит, кремний и другие минералы в Баницком месторождении Сумской области.

'"Прикрыли" работу предприятия Дерипаски, поставлявшего из Украины компоненты для изготовления вражеской "Точки "У", - ГБР
Фото: Пресслужба ДБР

Суд арестовал корпоративные права и имущество общества, подконтрольного роSSийскому олигарху Олегу Дерипаске. Оно поставляло материалы для оборонного комплекса РоSSии, в частности - для изготовления роSSийского тактического ракетного комплекса "Точка "У".

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"В ходе досудебного расследования по злоупотреблению служебным положением чиновников госорганов следователи ГБР установили, что Глуховский карьер кварцитов, принадлежащий оффшорной компании роSSийского олигарха, осуществлял незаконную добычу высокочистого кварцита, кремния и других минералов в Баницком месторождении на Сумщине", – рассказали в ГБР.

Продукцию незаконно экспортировали в РоSSию. В бюро говорят - кремний могли использовать при изготовлении "Точки "У", которой враг потом наносил удары по мирным городам Украины.

В Офисе генпрокурора сообщили, что суд удовлетворил ходатайство прокуроров ГПУ о наложении ареста на корпоративные права и имущество общества.

"Судом наложен арест на корпоративные права, объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства и специальную технику ООО на сумму около 10 млн. грн.", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ГБР сообщили, что имущество предприятия передано в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами.

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