На Запорожье оккупанты пытаются создать «рублевую зону» – Запорожская ОВА

Область находится под регулярными обстрелами врага.

На Запорожье оккупанты пытаются создать «рублевую зону» – Запорожская ОВА
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РоSSийские оккупационные войска продолжают обстреливать Запорожскую область и пытаются ввести «рублевую зону» в частично оккупированных населенных пунктах. Об этом сообщила местная военная администрация.

В обращении ОВА говорится, что захватчики цинично используют мирных жителей, как живой щит, а также пытаются задобрить население гуманитарной помощью и медикаментами. Их получают только те люди, которые выражают приверженность роSSийской армии.

Кроме того, в селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района оккупационная комендатура требует от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга, но за услуги и товары принимать только роSSийские рубли.

«Одно из условий безопасной работы - отсутствие на полках магазинов товаров украинского производства. Украинских предпринимателей активно агитируют торговать товарами из Крыма и вводить «рублевую зону», - говорится в сообщении.


Александр Кричковский, ZN.ua

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