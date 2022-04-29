На Запорожье оккупанты пытаются создать «рублевую зону» – Запорожская ОВА

РоSSийские оккупационные войска продолжают обстреливать Запорожскую область и пытаются ввести «рублевую зону» в частично оккупированных населенных пунктах. Об этом сообщила местная военная администрация.

В обращении ОВА говорится, что захватчики цинично используют мирных жителей, как живой щит, а также пытаются задобрить население гуманитарной помощью и медикаментами. Их получают только те люди, которые выражают приверженность роSSийской армии.

Кроме того, в селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района оккупационная комендатура требует от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга, но за услуги и товары принимать только роSSийские рубли.

«Одно из условий безопасной работы - отсутствие на полках магазинов товаров украинского производства. Украинских предпринимателей активно агитируют торговать товарами из Крыма и вводить «рублевую зону», - говорится в сообщении.