Кроме зерна, оккупанты вывозят из Украины еще и масло
В настоящее время захватчики грабят завод в Запорожской области, информирует
РоSSийские оккупанты разграбили Пологовский маслоэкстракционный завод в Запорожской области, а также вывезли в РоSSию масло, которое предприятие готовило для отгрузки иностранным партнерам,
«РоSSийские захватчики похищают украинскую продукцию с временно захваченных территорий Запорожской области. Их очередной жертвой стал Пологовский маслоэкстракционный завод», - сообщила она
Сейчас с предприятия вывозят масло, которое должно было идти на экспорт за границу.
До оккупации это было одно из самых крупных бюджетообразующих предприятий Пологовского района.
Отметим, что Украина является самым крупным в мире производителем и экспортером подсолнечного масла. С начала роSSийского вторжения экспорт масла остановился, а в Европе уже готовятся к дефициту этого продукта.
«Похищение продовольствия с оккупированных территорий является нарушением Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны и военным преступлением согласно статье 8 Римского устава международного уголовного суда», - подчеркнула Денисова.
Пологовский маслоэкстракционный завод фасовал масло для украинских потребителей под торговыми марками «Славия» и «Вкусная капля».