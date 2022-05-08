Кроме зерна, оккупанты вывозят из Украины еще и масло

РоSSийские оккупанты разграбили Пологовский маслоэкстракционный завод в Запорожской области, а также вывезли в РоSSию масло, которое предприятие готовило для отгрузки иностранным партнерам, сообщила уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.

«РоSSийские захватчики похищают украинскую продукцию с временно захваченных территорий Запорожской области. Их очередной жертвой стал Пологовский маслоэкстракционный завод», - сообщила она

Сейчас с предприятия вывозят масло, которое должно было идти на экспорт за границу.

До оккупации это было одно из самых крупных бюджетообразующих предприятий Пологовского района.

Отметим, что Украина является самым крупным в мире производителем и экспортером подсолнечного масла. С начала роSSийского вторжения экспорт масла остановился, а в Европе уже готовятся к дефициту этого продукта.

«Похищение продовольствия с оккупированных территорий является нарушением Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны и военным преступлением согласно статье 8 Римского устава международного уголовного суда», - подчеркнула Денисова.

Пологовский маслоэкстракционный завод фасовал масло для украинских потребителей под торговыми марками «Славия» и «Вкусная капля».