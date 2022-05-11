РоSSияне открыли во временно оккупированном Мелитополе, находящемся в Запорожской области, роSSийский супермаркет "Мера", где продают товары, украденные из украинского АТБ. Об этом сообщает РИА-Мелитополь .

По информации издания, вероятно, это украденные со складов оставшиеся товары в Мелитополе. Однако цены на них гораздо выше, чем в подконтрольной части Запорожской области, где, например, за килограмм сахара просят 27 грн за кг против 43 грн в Мелитополе.

"Товар, явно, остался от АТБ. Уж лучше б местные горожане-мародёры вынесли. Продаются остатки так называемых товаров повседневного спроса, и в частности бытовой химии, которые даже стоят на тех же самых полках, поменялись лишь ценники. Там же стоят и бутылки с украинским пивом, импортными элитными спиртными напитками, нераспроданные АТБ в связи с запретом на торговлю алкоголем, – рассказывают покупатели.

Как следует из товарного чека, "бизнес" в Мелитополе ведет ООО "РУСОПТ" . Адрес:

Белгородская обл., г. Белгород, ул. Комсомольская, д. 45 кв. 91. Руководитель компании - Малько Алина Александровна.

Показательно, что основной вид деятельности данного ООО - производство деревянной тары.

В отношении компании в РоSSии было возбуждено 5 исполнительных производств. Можно также предсказать незавидное уголовное будущее данной компании и ее основательницы в недалеком будущем, после проигрыша РоSSии в войне.

Заметим, что кроме украденной украинской продукции, оккупанты продают и товары из Беларуси.

В целом, как видно на видео, заполнять полки супермаркета оккупантам особо нечем.