НБУ за апрель выкупил военных облигаций на 50 миллиардов

С начала апреля Национальный банк Украины выкупил военных ОВГЗ на 50 млрд грн: 12 и 20 апреля — по 20 млрд грн и 27 апреля — 10 млрд грн. На 28 апреля портфель военных облигаций в собственности НБУ составит 70 млрд. грн. Об этом пресс-служба регулятора сообщает в своем телеграмм-канале.

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Такой рост объемов финансирования связан с увеличением потребностей бюджета, учитывая введенные налоговые изменения и более низкие объемы международного финансирования, объясняет регулятор.

Также свою роль сыграло падение экономической активности в результате военных действий, что существенно ограничило бюджетные поступления. В отличие от марта доходы бюджета не поддерживались досрочной уплатой налогов бизнесом или перечислением дивидендов государственными компаниями.

«Позиция центробанка по финансированию Госбюджета неизменна — поддержка со стороны НБУ не может являться основным источником финансирования расходов правительства», — говорится в сообщении.

Центробанк отмечает, что необходимо активизировать рыночные привлечения через размещение Минфином ОВГЗ, в том числе за счет средств банковской системы. Это позволит минимизировать необходимость эмиссионного финансирования со стороны НБУ, что снизит риски для макрофинансовой стабильности и позволит избежать потери доверия к центробанку.

Напомним

По прогнозу МВФ , дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году из-за развязанной Россией войны увеличится до 17,8% ВВП с 4% ВВП в 2021 году.

В Dragon Capital оценивают среднемесячный дефицит бюджета Украины на уровне $4 млрд. во время боевых действий и предполагают сокращение разрыва до $2,5?3 млрд. при достижении устойчивой договоренности о прекращении огня.