НБУ за апрель выкупил военных облигаций на 50 миллиардов
С начала апреля Национальный банк Украины выкупил военных ОВГЗ на 50 млрд грн: 12 и 20 апреля — по 20 млрд грн и 27 апреля — 10 млрд грн. На 28 апреля портфель военных облигаций в собственности НБУ составит 70 млрд. грн. Об этом пресс-служба регулятора сообщает в своем телеграмм-канале.
Такой рост объемов финансирования связан с увеличением потребностей бюджета, учитывая введенные налоговые изменения и более низкие объемы международного финансирования, объясняет регулятор.
Также свою роль сыграло падение экономической активности в результате военных действий, что существенно ограничило бюджетные поступления. В отличие от марта доходы бюджета не поддерживались досрочной уплатой налогов бизнесом или перечислением дивидендов государственными компаниями.
«Позиция центробанка по финансированию Госбюджета неизменна — поддержка со стороны НБУ не может являться основным источником финансирования расходов правительства», — говорится в сообщении.
Центробанк отмечает, что необходимо активизировать рыночные привлечения через размещение Минфином ОВГЗ, в том числе за счет средств банковской системы. Это позволит минимизировать необходимость эмиссионного финансирования со стороны НБУ, что снизит риски для макрофинансовой стабильности и позволит избежать потери доверия к центробанку.
Напомним
По прогнозу МВФ, дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году из-за развязанной Россией войны увеличится до 17,8% ВВП с 4% ВВП в 2021 году.
В Dragon Capital оценивают среднемесячный дефицит бюджета Украины на уровне $4 млрд. во время боевых действий и предполагают сокращение разрыва до $2,5?3 млрд. при достижении устойчивой договоренности о прекращении огня.
Поэтому дефицит бюджета в этом году может достичь рекордных 16?26% ВВП в зависимости от сценария, прогнозирует компания.