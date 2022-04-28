РФ ожидает падения добычи нефти на 17% уже в этом году — Reuters

Из-за западных санкций добыча нефти в РФ может упасть на 17% уже в этом году. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документ министерства экономики страны, с которым агентство смогло ознакомиться.

РФ ожидает падения добычи нефти на 17% уже в этом году — Reuters

США уже полностью запретили импорт роSSийской нефти, а западные санкции против роSSийских банков и транспорта снизили способность РФ торговать энергоносителями. Кроме того, теперь полное нефтяное эмбарго рассматривает и ЕС.

Добыча нефти в РоSSии начала падать в марте и к середине апреля падение составило 7,5%. При этом по прогнозам Международного энергетического агентства полное влияние санкций и добровольного отказа покупателей от роSSийской нефти отрасль ощутит только в мае.

Документ роSSийской минэкономики предусматривает, что до конца года добыча нефти упадет в диапазон 433,8 — 475,3 млн т. (между 8,68 и 9,5 млн баррелей в день), по сравнению с 524 млн т, добытыми в прошлом году. Если эти прогнозы оправдаются, это будет глубочайшее падение отрасли со времен распада СССР.

Экспорт нефти при таком сценарии снизится с 231 млн т до 213,3 — 228,3 млн т, говориться в документе.

Напомним

Для замены роSSийской нефти Европа впервые за два года обратилась в ОАЭ: CSSSA, судоходное подразделение TotalEnergies, зафрахтовала танкер SUezmax Moscow Spirit для отгрузки 1 млн баррелей сырой нефти Murban из порта Джебель-Данна для Великобритании 1?3 мая.

О возможности нефтяного эмбарго заговорили и в Германии. Так, министр экономики ФРГ Роберт Габек заявил, что его страна готова прекратить поставки роSSийской нефти уже в ближайшее время.

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