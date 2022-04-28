Четверть роSSийских поставок ископаемого топлива до сих пор принимают порты ЕС

Четверть роSSийских поставок ископаемого топлива поступает только в шесть портов ЕС в Нидерландах, Италии, Бельгии и Польше . К такому выводу пришел Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), собрав информацию о поставках ископаемого топлива из РФ морским транспортом и трубопроводами.

Остановка поставок только в эти порты ликвидировала бы 23% морского спроса на «ископаемый» экспорт РФ . Поэтому вопрос серьезной транспортной блокады актуален как никогда.

Несмотря на то, что большинство роSSийских поставок поступают на неприметные терминалы обработки и хранения, исследователи обнаружили поставки и на объекты, связанные с нефтяными компаниями "Эксон Мобил" (Exxon Mobil), "Шелл" (Shell), "Тотал" ( Total), Репсол (Repsol), БП (BP), ЛУКойл (Lukoil), Несте (Neste) и Орлен (Orlen). Среди основных производителей и трейдеров ископаемого топлива судна, зафрахтованные «Шелл» (Shell), «Эксон» (Exxon), «Тотал» (Total) и «Трафигура» (Trafigura), продолжали перевозить роSSийское ископаемое топливо еще в апреле, уже после серии публичных осуждений. Крупные нефтяные компании, энерго и промышленные предприятия продолжали покупать роSSийское ископаемое топливо.