Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), собрав информацию о поставках ископаемого топлива из РФ морским транспортом и трубопроводами, отмечает, что РФ достаточно быстро адаптируется к новым условиям работы на мировых рынках.

«Поставки нефти в не входящие в ЕС страны выросли на 20% с существенными изменениями в направлениях. Поставки угля и сжиженного природного газа за пределы ЕС увеличились на 30 и 80% соответственно. Также РоSSия пытается перенаправить грузы, которые не получают европейские покупатели, где, например, резко возросло количество судов, которые выходят из роSSийских портов без определенного пункта назначения, якобы «на заказ», или сообщая лишь о промежуточном пункте назначения, например Босфор или Гибралтар», – отмечают эксперты.

В частности, привлекают большое внимание поставки нефти в Индию, Египет и другие нетипичные для роSSийского экспорта направления, и данные свидетельствуют об их явном росте с почти нулевой отметки. Однако поставок в эти новые пункты назначения далеко не достаточно, чтобы компенсировать даже умеренное падение экспорта в Европу.