В НБУ рассказали, почему украинцам перестали выдавать бумажные чеки

Национальный банк отменил бумажные чеки в Украине. Связано это с тем, что банкам сложно сейчас обеспечивать POS-терминалы чековой лентой. Речь идет именно о чеках терминалов, которые подтверждают факт покупки при оплате банковской картой.

В НБУ рассказали, почему украинцам перестали выдавать бумажные чеки

В пресс-службе НБУ отметили, что таким образом пошли на встречу предпринимателям во время войны. Как известно, с 1 февраля всех ФЛП обязали иметь кассовые аппараты и ввели штрафы за несоблюдение фискальной дисциплины. На период войны это требование было отменено.

Украинцев по-прежнему просят рассчитываться по возможности за товары и услуги безналичным путем. Теперь банки могут не выдавать пользователям платежных карт чеки во время осуществления безналичных расчетов через POS-терминал, однако, в то же время покупатели смогут вернуть товар в случае необходимости.

Также НБУ во время войны установил ограничения для украинцев при переводе средств с банковских карт на карты физических лиц за границей. Эта сумма не должна превышать 100 000 гривен в месяц по гривневой или валютной банковской карте. Таким образом, в сумме в месяц можно перевести 200 000 грн с двух карт. При этом, есть одно исключение, и указанный лимит разрешено превысить, если нужно оплатить расходы на обучение (переводы на счета учебных заведений); лечение или транспортировку больных граждан, а также расходы, связанные со смертью за границей.

Ранее сообщалось, какие изменения ждут ФОПов в Украине после окончания войны.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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