В українських обмінниках перестали приймати деяку валюту

Обмінники в Україні відмовляються приймати пошкоджені доларові купюри або євро. Обмінювати такі гроші можна у банках. Однак, потрібно знати, яку валюту банк у вас точно прийме, а які купюри не підлягають обміну.

Касири в українських банках приймають без обмеження гроші з ознаками зношування або пошкодження (мають потертості, забруднення, відбитки штампів, надриви та надрізи, отвори, відірвані краї чи кути). Проте банкноти повинні мати цілу частину площею від 55%, і на них чітко має бути видно номер та серію.

Згідно з правилами, встановленими НБУ, банки та юридичні особи не мають права приймати банкноти, пошкоджені вогнем чи водою, рідинами чи хімікатами більш ніж на 55%. Банкноти, що постраждали від дії хімічних, радіоактивних або інших хімічних речовин, можуть прийняти лише якщо їх власник має документ про дезінфекцію.

Пошкоджені банкноти, складені із двох або більше частин, банки зобов'язані вилучати з обігу та приймати на експертизу. Перевіряють такі купюри на справжність та платіжність. Із власника беруть комісію за обмін.

Пошкоджені банкноти іноземної валюти приймаються у касах уповноважених банків та фінансових установ. Їх надсилають до іноземного банку, який видає нові на заміну, а відповідну суму повертають власнику.

Обмінювати зношені та пошкоджені банкноти у гривнях можна у будь-якому банку України без обмежень. У деяких обмінниках також можуть погодитися обміняти пошкоджені купюри, але слід бути готовим, що чим більше пошкоджень у банкнот, тим менше грошей віддадуть власнику. Курс буде не на користь клієнта.

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