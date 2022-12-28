Санкції проти Росії: іноземні туристи перестали їздити до РФ

Туристичний потік до РФ впав на 90%.

Санкції проти Росії: іноземні туристи перестали їздити до РФ
© Радио Свобода

Кількість іноземних туристів, які приїжджали до Росії цього року, скоротилася на 90% порівняно з 2021 роком, повідомляє Telegram-канал «Санкції в РФ».

Зазначається, що російські туроператори прийняли лише кілька сотень іноземних туристів. До пандемії в РФ щорічно приїжджали 300-400 тисяч туристів з різних країн. Цього року приїжджали виключно на ділові зустрічі та індивідуальні туристи.

Туристи перестали приїжджати до РФ з чотирьох причин: складнощі з оформленням віз, перельотами, банківськими картками, а також «негативний інформаційний фон навколо країни».

Крім того, після початку війни РФ закрила небо для літаків із 36 країн. Багато країн, такі як Німеччина, США, Фінляндія, країни Балтії та інші, рекомендували своїм громадянам не в'їжджати в Росії, а тим, хто там знаходиться, залишити країну.


Олена Середа, ZN.ua





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