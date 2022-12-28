Санкції проти Росії: іноземні туристи перестали їздити до РФ

Кількість іноземних туристів, які приїжджали до Росії цього року, скоротилася на 90% порівняно з 2021 роком, повідомляє Telegram-канал «Санкції в РФ ».

Зазначається, що російські туроператори прийняли лише кілька сотень іноземних туристів. До пандемії в РФ щорічно приїжджали 300-400 тисяч туристів з різних країн. Цього року приїжджали виключно на ділові зустрічі та індивідуальні туристи.

Туристи перестали приїжджати до РФ з чотирьох причин: складнощі з оформленням віз, перельотами, банківськими картками, а також «негативний інформаційний фон навколо країни».