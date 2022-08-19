Термінали ПриватБанку перестали приймати купюри вище 200 грн: у чому проблема

Клієнти ПриватБанку скаржаться, що термінали фінустанови не приймають купюри вище 200 гривень. Чому так відбувається, їм пояснили у прес-службі фінустанови.

Один із клієнтів описав свою ситуацію на сайті "Мінфін". За словами чоловіка, 18 серпня він дізнався, що всі термінали самообслуговування перестали приймати купюри номіналом понад 200 гривень. Він додав, що у зв'язку з цим готує скаргу до НБУ, адже дії ПриватБанку вважає незаконними.

"Ви можете виконати операцію в ТСО та АТМ ресайклінгового типу купюрами менших номіналів (50, 100, 200) у будь-якому пристрої. Купюри номіналом 500 та 1000 можна використовувати при операціях у касах банку", - сказано у відповіді банку.

У відповідь на скаргу клієнту у прес-службі ПриватБанку відповіли, що наразі проводяться технічні роботи, щоб термінали знову могли приймати купюри номіналом 500 та 1000 гривень. Проблема тимчасова, і вирішується. Тим більше що купюри інших номіналів термінали приймають.

Також багато українців скаржаться на те, що не можуть зняти гроші у банкоматах Києва за QR-кодом. Кошти нібито списуються з рахунку, але одержати їх громадяни не можуть. У ПриватБанку пояснили, що річ у тому, що в банкоматі за QR-кодом можна зняти 4000 гривень за раз. Якщо сума вища, то виникають проблеми у системі, але клієнтам ніде не повідомляють про такий ліміт.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк заблокував кредитні картки тисячам українців.