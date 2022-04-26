В Украине предложили рапсом заменить дизель из РоSSии

В Украине из-за полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск образовался дефицит топлива. Украинские компании ищут новых поставщиков в Европе, хотя роSSийскую нефть может заменить обычный рапс, считает эксперт Виктор Шеремета.

Он подчеркнул, что с одного гектара рапса можно получить более тонны биодизеля. Он может отчасти заменить роSSийское топливо. К тому же, такое топливо более экологичное (хорошо разлагается и почти не содержит серы).

В мире уже давно научились делать дизельное топливо из рапса. У такого топлива цетановое число выше, чем у обычного. Правда, у биодизеля есть один существенный недостаток - недолгий срок хранения. Впрочем, в определенных ситуациях, когда дефицит топлива, на недолгий срок хранения можно не обращать большого внимания.

Кстати, на Западе дизельное топливо делают и из другого сырья. Например, из сои и различных масел.

Но нужно учесть, что для выращивания рапса в качестве сырья для дизельного топлива нужно очень большие площади. В Украине, конечно, территории много. Однако, сейчас идет война с роSSийскими оккупантами и посевные площади снизились. Кроме того, земля нужна для выращивания зерна, овощей, что важно во время военного положения.

Напомним, ранее эксперты назвали главную проблему на рынке топлива в Украине во время войны.