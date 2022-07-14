Пересувні котельні і дизель-генератори: в Україні готують запасні варіанти обігріву та електроживлення

Україна готується до екстремальних умов прийдешнього осінньо-зимового періоду. Уряд виділив майже півтора мільярда гривень для закупівлі резервного обладнання, яким можна оперативно замінити стаціонарні котельні та генератори для виробітку електроенергії.

Україну обігріватимуть пересувними котельнями: стало відомо, як уряд готується до опалювального сезону

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ворог перейшов від тактики знищення українських військових об'єктів до руйнування об'єктів промисловості і комунальної інфраструктури, каже Шмигаль. За таких умов можна чекати чого завгодно: взимку нас можуть залишити без системи опалення, водо-, та електропостачання. Тому вже зараз необхідно подбати про альтернативні джерела енергії, що могли б хоча би на якийсь час підмінити пошкоджені комунальні об'єкти.

Україну обігріватимуть пересувними котельнями: стало відомо, як уряд готується до опалювального сезону

"Ми розуміємо, що російська армія — це терористи, які свідомо знищують критичну інфраструктуру, об’єкти водо-, електро- й теплопостачання. Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв", — підкреслив Денис Шмигаль.

Отже, 1,4 млрд гривень, виділені Кабміном, підуть на закупівлю пересувних котелень, дизельних генераторів, систем очищення води, насосних станцій та іншого обладнання, що може стати безцінним в екстрених ситуаціях.

Нагадаємо, частині населення Україні не зарахують плату за комуналку. Йдеться про жителів окупованої території, які будуть сплачувати за комунальні послуги окупаційній владі.


Марченко Любов, Тудей





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